Roberta Mercurio e Flavio Zarella si sono lasciati. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell'ex concorrente di Temptation Island.

Flavio e Roberta hanno partecipato al programma di Canale 5 all'edizione del 2016. I due sono rimasti nel cuore di tantissimi telespettatori, soprattutto per il comportamento mostrato da Flavio. Il concorrente infatti, si fece un tatuaggio insieme alla sua tentatrice. Poi dedicò a Diana, 'Amore Amaro' di Gigi Finizio, ovvero quella che era la canzone simbolo della storia con la sua compagna.

Sebbene Zarella abbia mancato più volte di rispetto alla sua compagna, Roberta ha deciso di perdonare e uscire insieme a Flavio dal programma.

Per la sua scelta, la concorrente del reality fu pesantemente criticata dal popolo del web: l'accusa nei confronti di Roberta, fu quella di non farsi rispettare abbastanza all'interno del proprio rapporto.

Lo sfogo di Roberta: 'Ricomincio da me'

Roberta Mercurio attraverso il suo profilo Instagram ha spiegato le ragioni dell'addio a Flavio Zarella. La ragazza con tutta calma ha precisato che non avrebbe riferito i motivi veri e proprio sulla rottura, poiché si è detta convinta che alcune cose devono restare private.

Secondo quanto riportato dalla ragazza, i due avrebbero delle aspettative diverse: "Maturando arrivi ad un punto in cui vuoi delle certezze, hai delle aspettative, dei sogni, dei desideri".

Inoltre, la partenopea ha lasciato intendere che a volte, il solo sentimento all'interno di una coppia non basta poiché si cercano delle nuove certezze. Per questo Roberta ha deciso di mettere la parola fine alla storia con Flavio: "Ho capito che devo mettere me al primo posto, io sono più importante di tutto il resto, di tutti gli altri." Infine, l'ex protagonista di Temptation Island ha chiesto la comprensione di tutti i suoi fan in merito alla sua scelta: "Io voglio essere felice e per farlo devo ricominciare da me".

Falvio Zarella rompe il silenzio

Dopo lo sfogo di Roberta Mercurio, ha deciso di rompere il silenzio anche il diretto interessato. Flavio Zarella attraverso il proprio account social, si è solamente limitata pubblicare una Stories: "Il silenzio negli occhi, la confusione nel cuore".

Al momento sembra che tra la coppia sia arrivata la rottura definitiva. Ricordiamo, che in passato Flavio Zarella aveva chiesto a Roberta di diventare sua moglie.Tramite un'intervista radiofonica, Zarella aveva confessato che la sua compagna era già in cerca dell'abito da sposa.

La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze nel 2018, ma nonostante le promesse fatte da Flavio Zarella i preparativi per andare all'altare non iniziarono mai.