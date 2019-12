Uno storico protagonista dello sceneggiato iberico Il Segreto, nei futuri episodi italiani in programma nel 2020 tornerà a mostrare i suoi evidenti segni di squilibrio mentale. L’uomo in questione è il malvagio Fernando Mesia, che non appena verrà smascherato da Maria Castaneda, perderà le staffe. Quest’ultima scoprirà di aver ricevuto una falsa diagnosi sulla sua invalidità a causa del suo ex marito che ha fatto il possibile per tenerla legata a sé. Il figlio del defunto Olmo, dopo aver tentato di passare a miglior vita in compagnia della donna che non ha mai smesso di amare, sfogherà la sua ira contro delle nuove vittime.

In particolare nel capitolo numero 2.153, Fernando terrà sotto sequestro Matias, Marcela, e la piccola Camelia. I locandieri sfuggiranno alle grinfie del Mesia grazie all’intervento di Paco Del Molino, che purtroppo nonostante il suo grande coraggio finirà per avere la peggio. Mentre quest’ultimo esalerà l’ultimo respiro tra le braccia della figlia, il crudele Fernando si darà alla fuga. A seguito di questi spiacevoli avvenimenti, i telespettatori rivedranno in scena Emilia e Alfonso, che faranno ritorno nel paese iberico per proteggere la loro famiglia.

Maria torna a vivere a La Casona, la scomparsa di Fernando

Nelle puntate che sono state trasmesse sull’emittente televisiva Antena 3 lo scorso settembre 2019, e che andranno in onda in Italia i prossimi mesi, per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica, Fernando tornerà a seminare panico. Tutto avrà inizio quando Maria verrà a conoscenza di essere stata ingannata dal suo ex marito. La madre di Esperanza avrà la certezza che il Mesia è lo stesso crudele uomo di sempre, quando scoprirà che lui e l’infermiera Dori Vilches si sono presi gioco di lei. Deciso a tutti i costi a passare il resto della sua vita al fianco della figlioccia di Francisca, il figlio del defunto Olmo arriverà a commettere una follia atroce. Fernando si recherà in un vecchio monastero abbandonato dopo aver piazzato della dinamite, ma in compagnia della sorella di Matias.

A quel punto il Mesia minaccerà la Castaneda dicendole di essere disposto a far esplodere la bomba, se non rimarrà con lui per sempre. Quest’ultima approfitterà di una breve assenza del suo sequestratore, visto che attiverà l’ordigno esplosivo proprio quando il Mesia si troverà all’interno della vecchia struttura. A seguito dell’attentato, per fortuna Maria riuscirà a salvarsi e tornerà a vivere a La Casona con Francisca e Raimundo. Intanto tutti gli abitanti crederanno che Fernando sia morto, poiché nel paese non ci sarà nessuna sua traccia.

Matias, Marcela e Camelia in ostaggio, ritornano Emilia e Alfonso

Successivamente Mauricio comincerà a sospettare che Fernando potrebbe essere ancora vivo, quando gli inquirenti non riusciranno a trovare il corpo del disperso. Il presentimento del capomastro si rivelerà giusto, quando il Mesia dimostrerà di essere scampato alla morte.

A pagarne le conseguenze saranno Matias, Marcela, e la piccola Camelia, che verranno tenuti in ostaggio nelle boscaglie di Puente Viejo dal malvagio Fernando. Ad intervenire in difesa dei locandieri e della piccola creatura, ci penserà Paco Del Molino. L’anziano uomo perderà la vita durante lo scontro con il Mesia: la notizia del decesso del padre di Marcela sconvolgerà l’intero quartiere. La situazione si complicherà quando la Castaneda verrà a conoscenza che Esperanza e Beltran non si trovano più nel collegio, poiché sono stati rapiti da Fernando. Mentre le forze dell’ordine saranno alla disperata ricerca del figlio del defunto Olmo per arrestarlo, ritorneranno Emilia e Alfonso per difendere i propri cari pur sapendo di correre un grosso rischio.

Quest’ultimo e la moglie rimetteranno piede in paese, quando Matias sarà intenzionato a farla pagare al Mesia. Come ben ricorderanno i fans della soap, i coniugi Castaneda in passato si rifugiarono a Parigi, per non finire in carcere con l’accusa di aver ucciso il generale Perez De Ayala.