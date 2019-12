Le vicende de Il Segreto continueranno a movimentare i pomeriggi degli italiani con nuovi inaspettati colpi di scena. Le trame dal 30 dicembre al 4 gennaio su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia si prenderà gioco di Carmelo Leal, tanto da convincerlo a presentarsi ad un appuntamento con il presunto assassino di sua moglie Adela. Durante lo scontro il sindaco di Puente Viejo rimarrà gravemente ferito mentre Esteban Fraile perderà la vita.

Francisca e Mauricio, dubbi su Esteban

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda da lunedì 30 dicembre a sabato 4 gennaio su Canale 5, rivelano che Prudencio (Jose Milan) accuserà Matias (Ivan Montes) e Marcela di aver assunto Lola evidenziando che l'ex dipendente non si è comportata bene con lui.

Il figlio di Emilia, a questo punto, rimprovererà l'Ortega e gli farà presente che sta avendo un comportamento infantile. Alla Casona, Francisca (Maria Bouzas) e Mauricio (Mario Zorrilla) sospetteranno che Esteban non sia coinvolto nell'attentato che ha provocato la morte della povera Adela e di Maria Elena. Per questo motivo la Montenegro ed il Godoy attenderanno che Carmelo, il primo indiziato, faccia una mossa.

Fernando si prende gioco di Carmelo

Raimundo (Ramon Ibarra), invece, dirà a Fernando (Carlos Serrano) che sua moglie e il capomastro stanno vigilando su Fraile, il sindaco di Belmonte, nemico numero uno di Leal.

Il Mesia, a questo punto, giocherà d'anticipo tanto da comunicare a Leal che Esteban aveva ucciso sia sua moglie, Adela, che Maria Elena. Per questo motivo, il figlio di Olmo Mesia proporrà al sindaco di affrontare a muso duro il nemico tanto da consigliargli di incontralo per dare inizio alla terribile vendetta nei confronti dell'uomo indicato come assassino della moglie. Ma ecco che l'ex marito di Maria (Loreto Mauleon) farà la stessa cosa con Fraile in modo che quest'ultimo possa sorprendere e uccidere Carmelo prima che possa pronunciare una parola.

Fraile viene ucciso dopo aver sparato al Leal

Gli spoiler de Il Segreto, in onda al 4 gennaio, si incentrano sullo scontro tra Leal ed il sindaco di Belmonte. Durante l'incontro, quest'ultimo sparerà un colpo d'arma da fuoco contro Carmelo (Raul Pena) mentre Fernando fredderà Fraile.

Il sergente Cifuentes, a questo punto, sarà chiamato ad indagare sull'omicidio e sul ferimento del sindaco di Puente Viejo. A tal proposito, il sergente scoprirà una lettera dove Esteban si accusa degli attentati che hanno provocato la morte della Arellano e della Casado De Brey. Versione alla quale Francisca e il marito non crederanno nonostante quanto riportato dalla missiva a firma del sindaco di Belmonte.