Saranno caratterizzate da parecchie novità le trame delle prossime puntate italiane de Il Segreto. Nei capitoli che il pubblico spagnolo ha avuto la possibilità di seguire lo scorso agosto 2019, e che debutteranno su Canale 5 tra qualche mese, nascerà un’alleanza del tutto inaspettata. Si tratta di Francisca, Severo e Carmelo che, dopo essersi fatti la guerra, uniranno le loro forze per salvare Puente Viejo. Scendendo del dettaglio, questa clamorosa svolta avverrà quando il colonnello Juan Garcia Morales incaricato dal ministero dell’interno annuncerà l’inondazione del quartiere.

La Montenegro, il vedovo di Adela, e il padre del piccolo Carmelito, non faranno fatica a capire che il nuovo arrivato potrebbe essere un complice di Fernando Mesia. Ebbene sì la moglie di Raimundo, il Santacruz e il primo cittadino, crederanno che il figlio del defunto Olmo in realtà sia il colpevole di tutto ciò che sta accadendo in città.

Alvaro chiede perdono ad Elsa, Maria sospetta di Dori

Negli episodi che occuperanno il piccolo schermo italiano nel 2020, Isaac a seguito della morte della moglie Antolina, deceduta in modo tragico dopo aver tentato di ucciderlo, farà un grande passo.

Il carpentiere sorprenderà Elsa, facendole una romantica proposta di matrimonio. Quest’ultima prima di coronare il suo sogno d’amore con il Guerrero, riceverà una lettera da parte di Alvaro. Il medico farà sapere alla sua ex fidanzata di volerla vedere per rivolgerle le dovute scuse. A questo punto il migliore amico di Matias e la sua amata si allontaneranno da Puente Viejo per incontrare il Fernandez. Quest’ultimo, oltre a chiedere perdono a colei che avrebbe dovuto sposare, le farà riavere tutto il denaro che le aveva sottratto prima di sparire dal paese iberico. Nel contempo a catturare l’attenzione degli spettatori ci sarà anche Maria, che continuerà a sperare di tornare ad usare le sue gambe. Dopo aver iniziato a sottoporsi a dei pesanti trattamenti dell’infermiera Dori Vilches, la nipote di Raimundo si porrà delle domande sul conto della donna.

In poche parole, la Castaneda non riuscirà a capire il motivo per cui non abbia ancora avuto nessun miglioramento.

Garcia vuole inondare Puente Viejo: Severo, Carmelo e Francisca alleati

La figlia di Emilia e Alfonso, non appena si accorgerà che Dori è innamorata di Fernando, farà delle indagini per capire cosa nasconde la donna. Intanto quest’ultimo oltre a prendersi gioco della sua ex moglie, sia per averle fatto dare una falsa diagnosi dal dottor Carrillo che per aver chiesto alla Vilches di non farle avere nessun beneficio, avrà delle cattive intenzioni. Il Mesia vorrà vendicarsi di tutti gli abitanti, facendo insospettire Francisca. Quest’ultima non farà soltanto il possibile per salvare l’intero quartiere, che rischierà di essere sommerso dalle sue acque per ordine del sottosegretario Garcia Morales, visto che vorrà proteggere a tutti i costi la sua figlioccia.

La dark lady per riuscire nel suo intento, si alleerà con due suoi acerrimi nemici. Ad aiutare la Montenegro ci saranno Severo e Carmelo, convinti come la loro rivale che Fernando oltre ad essere l’assassino di Adela, sia coinvolto anche con l’imminente distruzione di Puente Viejo. Per la precisione Francisca si avvarrà della complicità del Santacruz e del primo cittadino, dopo aver fatto sfuggire da morte certa suo marito Raimundo ed Irene.