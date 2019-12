La consueta programmazione della soap Un posto al sole, continuerà anche a cavallo della fine dell'anno. Trame avvincenti interesseranno anche gli episodi in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio, quando i personaggi più amati della soap non smetteranno di appassionare i fan con nuovi colpi di scena tutti da scoprire.

Dopo le ultime storyline contraddistinte dal magico clima natalizio, le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini si concentreranno sulle prossime avventure che affronteranno Marina e Alberto.

La Giordano, di ritorno a Napoli dopo una visita alla figlia, dovrà affrontare il suo acerrimo rivale. Complici alcuni problemi nel bilancio dei cantieri, Marina e Alberto saranno infatti costretti ad confrontarsi.

Spoiler Un posto al sole: il Capodanno a Palazzo Palladini

Novità in vista anche per la coppia formata da Filippo e Serena. Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà infatti approfondita la storyline del tradimento del giovane Ferri. Dopo l'inaspettato arrivo di Viviana a Napoli, la tranquillità della coppia sarà messa a dura prova.

Serena, infatti, non riuscirà a capire perché alla donna sia stato negato il lavoro. Una situazione che getterà nel panico Filippo, rendendolo sempre più insofferente nei confronti della sua ex amante.

Più tardi, dopo un brusco confronto tra Viviana e Renato, la Carlino sembrerà pronta a rivelare la notte di passione vissuta con Filippo. Una situazione che potrebbe definitivamente mettere a rischio il matrimonio tra il Ferri e la Cirillo. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, tutto sarà pronto per l'arrivo del nuovo anno. Renato, infatti, spingerà Otello ad organizzare una memorabile festa che sarà contraddistinta da numerosi colpi di scena. Al Caffé Vulcano, invece, verrà organizzato uno spettacolo molto particolare.

Eugenio riceve la chiamata di Aldo Leone

L'altro filone su cui si concentreranno gli episodi di Un posto al sole in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio, riguarderà la già annunciata crisi matrimoniale tra Viola ed Eugenio.

Il nuovo incarico lavorativo del magistrato costringerà infatti la coppia a trascorrere un periodo a Napoli. Una situazione che accrescerà la già evidente tensione tra i due e raggiungerà il suo culmine quando Eugenio riceverà la misteriosa chiamata dell'avvocato Aldo Leone.

Novità in vista anche per Guido e Mariella. La coppia, durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, farà i conti con l'arrivo di un ospite inaspettato. Infine, mentre Franco e Angela saranno ancora alle prese con i problemi causati dalla maestra Gagliardi, la relazione tra Giulia e Marcello migliorerà improvvisamente.