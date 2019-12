Dopo la proposta di matrimonio avanzata da Riccardo Guanieri alla sua Ida Platano, la coppia più amata e chiacchierata del Trono Over è pronta a gettare delle basi solide all'interno del loro rapporto. Attraverso un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, la Dama per la prima volta ha parlato di come immagina le nozze con il suo compagno.

Durante l'intervista a Ida Platano è intervenuto anche il Cavaliere. Il Guanieri ha ribadito i suoi sentimenti verso la Dama, confessando che secondo lui, Ida è la donna della sua vita.

Riccardo con il suo intervento ha voluto precisare che per conquistare la Platano voleva fare un gesto eclatante: "So l'amore che provo per lei, so quello che voglio e so che voglio lei."

Ida Platano: 'Non mi sposerò in bianco'

Ida Platano attraverso il magazine di Uomini e Donne ha immaginato come sarà il giorno in cui convolerà a nozze con il suo compagno. Prima di parlare del fatidico giorno, la diretta interessata ha ammesso che la proposta l'ha letteralmente spiazzata. Tuttavia chi la conosce molto bene, aveva già intuito che Ida avrebbe preso tempo.

Al momento non c'è una data fissata per il matrimonio dei due ex protagonisti del dating-show di Maria De Filippi, ma la Platano ha voluto sognare il giorno in cui diventerà la moglie di Riccardo: "In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta." La Dama poi ha riferito un dettaglio in più su come immagina il suo look: "Sicuramente non sarò una sposa classica".

In merito all'eventuale testimone di nozze, la Dama sembra avere le idee chiare. Come annunciato in una precedente intervista, Ida Platano al momento di pronunciare il fatidico 'sì' vorrebbe al suo fianco Gemma Galgani.

Quest'ultima l'ha sempre supportata e sostenuta quando le cose con Riccardo Guanieri non andavano nel migliore dei modi. Per chi non lo sapesse, la Galgani sbarcò anche a Temptation Island per portare una parole di conforto alla sua amica.

Nel frattempo mentre Ida immagina il giorno del matrimonio con Riccardo, il Guanieri ha confessato di volere un figlio dalla sua amata compagna.

Ida e Riccardo: prima intervista di coppia

Al termine dell'ultima puntata di Uomini e Donne Over, Ida Platano e Riccardo Guanieri hanno rilasciato la prima intervista di coppia alla web tv di Witty.

La Dama ha ammesso che la proposta arrivata da Riccardo, le è sembrata subito una follia. Tuttavia Ida ha deciso di dare una seconda chance alla relazione, perché molto innamorata del Cavaliere. La Platano ha ammesso che la loro storia è molto tormentata, ma il Guanieri ha precisato che accade perché sono molto simili.

L'intervista di coppia si è conclusa da una bella affermazione di Riccardo Guanieri: "Se sono arrivato a tanto, è perché ci credo".