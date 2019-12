Nuove ed appassionanti puntate di Beautiful attendono i telespettatori all'inizio del nuovo anno, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie. Dal 7 gennaio infatti, la soap ambientata a Los Angeles tornerà sugli schermi di Canale 5 con nuovi intrighi e colpi di scena, come l'inaspettato ritorno in città di Thomas, il figlio di Ridge e Taylor, che porterà scompiglio nella vita di Hope. La Logan, già provata per la morte di Beth, entrerà in crisi con Liam, spingendolo a tornare tra le braccia di Steffy.

Quest'ultima intanto, avrà adottato la piccola Phoebe, inconsapevole che la neonata sia in realtà la figlia di Hope e Liam.

Anticipazioni Beautiful: Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy

Nel corso del mese di gennaio si apriranno nuovi scenari riguardanti Hope e Liam che, come noto, stanno attraversando un periodo particolarmente difficile a causa della perdita della loro figlioletta Beth. I due sembreranno non riuscire a superare quanto accaduto, in particolare la giovane Logan, che non si darà pace per non essere riuscita a diventare mamma.

I telespettatori già sanno che la morte di Beth è stata solo inscenata dal dottor Reese il quale, per risolvere li suoi guai finanziari, ha rapito la neonata e l'ha spacciata come figlia di Flo, dandola poi in adozione all'ignara Steffy. La Forrester quindi, riuscirà a realizzare il sogno di dare una sorellina alla piccola Kelly, non sapendo che in realtà la creatura non è altri che la piccola Beth. Dopo quanto accaduto a Catalina quindi, Hope non sarà più la stessa, tanto che non riuscirà a superare la crisi matrimoniale con Liam, spingendo il marito a tornare tra le braccia di Steffy e a formare con lei una famiglia insieme alle piccole Kelly e Phoebe.

Thomas torna a Los Angeles e conquista Hope

Le anticipazioni svelano inoltre che, a Los Angeles, farà ritorno Thomas con il piccolo Douglas e, con il suo arrivo, si apriranno nuovi scenari.

Il fratello di Steffy infatti, irromperà nella vita di Hope, cercando di convincerla a stare con lui e a formare una famiglia con Il piccolo Douglas. Per ottenere il suo scopo, il giovane non esiterà a manipolare il figlio, il quale chiederà a Hope di diventare la sua nuova mamma. Ridge e Brooke non vedranno dii buon occhio l'avvicinamento di Hope e Thomas e cercheranno in tutti i modi di allontanarli, ma la giovane Logan si farà intenerire dalle parole di Douglas, accettando di fidanzarsi con Thomas. La notizia creerà molto scompiglio soprattutto in Liam, il quale resterà a bocca aperta.

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Beautiful che terranno compagnia ai numerosissimi fan nel corso del mese di gennaio, ricordando che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già andati in onda.