Nuovo appuntamento dedicato con le sorprendenti notizie su Il Segreto, la soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra, già autrice di Una Vita. Gli spoiler della puntata del 6 dicembre su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero si scaglierà come una furia contro Antolina Ramos, responsabile di aver fatto soffrire Elsa Laguna. Raimundo Ulloa e Irene Campuzano, invece, cominceranno a formulare delle ipotesi sul colpevole della guerra tra le loro famiglie.

Il Segreto, puntata 6 dicembre: Isaac difende Elsa dalla vendetta di Antolina

Grandi novità accadranno negli appuntamenti della soap opera in onda in questo fine settimana.

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardante la puntata trasmessa venerdì 6 dicembre 2019 su Canale 5, si soffermano su Isaac, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami. Scendendo nel dettaglio, il falegname avrà una reazione sopra le righe dopo aver appreso la nuova macchinazione di Antolina (Maria Lima). La furba biondina, infatti, dimostrerà di non aver perso il vizio di far del male alle persone.

In particolare, racconterà alla Laguna che la sua amica Adela Arellano (Ruth Llopis) è morta in circostanze drammatiche.

Una scoperta, che manderà su tutte le furie il Guerrero, in quanto temerà ripercussioni sulla salute cagionevole della sua amata. Per questo motivo, le ordinerà di non avvicinarsi più a quest'ultima, arrivando perfino a minacciarla di morte. Peccato che il falegname, sia all'oscuro che la Ramos stia architettando una nuova terribile vendetta nei loro confronti.

I sospetti di Raimundo e Irene

La trama de Il Segreto in onda domani 6 dicembre sul canale del Biscione, si sofferma sulle conseguenze dell'attentato ai danni di Francisca (Maria Bouzas).

La matrona, infatti, ha rischiato di perdere la vita per colpa di Carmelo, intenzionato a vendicare la morte della moglie. Se la Montenegro ha riportato solo un grosso spavento, Mauricio (Mario Zorilla) ha avuto la peggio dopo essere rimasto ferito gravemente al petto.

Per questo motivo, Raimundo dimostrerà di essere sempre preoccupato per i suoi famigliari. L'Ulloa, a questo punto, si recherà a casa di Irene, dove stringeranno un'alleanza per limitare i danni provocati dalla guerra, sorta tra Severo Santacruz (Chico Garcia), Carmelo Leal (Raul Pena) e la matrona.

Qui, il vecchio locandiere e la Campuzano cominceranno a fare delle ipotesi su chi possa avvantaggiarsi da questo clima di tensione. Possiamo anticipare che tutti gli indizi poteranno a Fernando Mesia (Carlos Serrano). In attesa di sapere come evolverà la story-line, si ricorda che questo appuntamento potrà essere rivisto su Mediaset Play, poche ore dalla messa in onda.