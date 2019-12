Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 dal 30 dicembre al 3 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Pablo e Carolina vivranno una situazione alquanto drammatica, in quanto Don Ignacio Solozobal gli rivelerà che sono fratelli. In un primo momento, i due ragazzi non gli crederanno e anzi penseranno che sia una strategia per separarli però alla fine dovranno adattarsi alla notizia che cambierà le loro vite.

Inoltre, questa rivelazione avrà un impatto enorme anche sul resto della famiglia. Marta e Rosa proveranno a tirare su il morale a Pablo che però sarà molto depresso e penserà che la sua vita non abbia più un senso.

Carolina non si fiderà più di suo padre

Intanto, Adolfo De Los Visos presenterà al Solozobal il suo studio per aumentare la produzione, ma Ignacio non sarà molto concentrato e finirà per raccontare a suo genero cosa sarà successo con Pablo. Il fratello di Tomas andrà a confortare la sua fidanzata Rosa.

Anche quest'ultima come il resto della famiglia Solozobal sarà sotto shock per la notizia e immaginerà quanto possa essere terribile questa situazione per i due giovani. Poco dopo, Don Ignacio proverà a parlare con la minore delle sue figlie, ma quest'ultima non vorrà nemmeno ascoltarlo e sarà molto arrabbiata con il padre per la bugia che gli è stata raccontata. Inoltre, dirà al Solozobal che non potrà mai più fidarsi di lui, d'ora in avanti.

Antonita condurrà Tomas al nascondiglio di Francisca

Antonita condurrà Tomas De Los Visos al padiglione e lì troveranno Donna Francisca Montenegro priva di sensi e per questo decideranno di chiamare un dottore. Intanto, il fratello di Adolfo cercherà di scoprire ulteriori dettagli sulla Matrona, ma la serva della famiglia De Los Visos gli dirà solo chi è la donna e il legame che li unisce.

Poco dopo arriverà il dottor Clemente che visiterà la moglie di Raimundo e dirà che è fuori pericolo e avrà solo bisogno di riposare e di una dieta più leggera.

Più tardi i fratelli Adolfo e Tomas si incontreranno e condivideranno le loro rispettive notizie: Pablo è figlio di Don Ignacio Solozobal e alla tenuta dell'Avana, la loro madre ha nascosto per mesi Francisca Montenegro.

Intanto, Antonita noterà che la Matrona si sarà ripresa velocemente e sarà di nuovo al pieno delle sue forze. Ma non è tutto, perché la donna esigerà che la cameriera gli parli della Marchesa.

Il sindaco esporrà il suo nuovo progetto a Maqueda e Matias

Il sindaco incontrerà i suoi consiglieri però Marta Solozobal non sarà presente e questo solleverà alcuni sospetti in Matias Castaneda che vede molto bene la ragazza per questo tipo di lavoro.

Intanto, il sindaco esporrà il suo nuovo progetto a Maqueda e Matias e riuscirà ad ottenere una seconda clinica e un secondo medico per il paesino di Puente Viejo.

Il Castaneda incontrerà Damian e Alicia che saranno molto angosciati di fronte alla notizia che la cupola del sindacato è stata arrestata. Inoltre, in mancanza di notizie e il nervosismo spingeranno il marito di Marcela Del Molino a fare un viaggio per scoprire come staranno andando le cose.