Novità e colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni degli episodi italiani, in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che il matrimonio di Hope e Liam andrà inesorabilmente in pezzi. Tutto inizierà dopo l'arrivo di Thomas e Douglas a Los Angeles. Il giovane Forrester non perderà tempo per cercare di conquistare il cuore della bella Hope, arrivando persino a manipolare suo figlio.

Nel frattempo, Flo e Zoe continueranno a mantenere il segreto sullo scambio di culle e sulla reale identità di Phoebe.

Il fragile castello di carta costruito sulle loro menzogne però, rischia di crollare da un momento all'altro...

Anticipazioni puntate italiane 'Beautiful': un inaspettato triangolo amoroso

Nei prossimi episodi della soap americana, Thomas e Douglas si trasferiranno a Los Angeles. Hope si legherà molto al piccolo. Il figlio di Ridge racconterà alla Logan di aver perso Caroline per una malattia. I due finiranno per passare sempre più tempo insieme, confortandosi a vicenda per i loro dolori. Thomas confiderà ad Hope che lui e Caroline in realtà non si amavano più e vivevano insieme solo per amore di loro figlio.

Gli spoiler di Beautiful raccontano che il piccolo Douglas, abilmente istruito dal padre, chiederà a Hope di diventare la sua nuova mamma. La Logan Jr. ne sarà commossa e, pensando sia un buon modo per superare la dipartita di Beth, prometterà al bimbo di stargli sempre vicino. Da questo momento in poi, Hope si troverà divisa tra le attenzioni insistenti di Thomas e l'amore incondizionato di Liam.

Un matrimonio alla deriva

Nel frattempo, negli episodi italiani di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, Ridge chiederà inaspettatamente a Sally di riconsiderare la possibilità di lavorare alla Spencer Fashions, offrendole una posizione di capo designer presso la Forrester Creations.

Liam invece, proverà a ricostruire il suo rapporto con Hope. Il giovane Spencer noterà la distanza della moglie e la sua freddezza.

Hope, attirata dall'idea di fare da madre a Douglas, finirà per avvicinarsi sempre di più a Thomas. Sarà così che il matrimonio di Liam e la sfortunata Logan andrà in pezzi. Il giovane rampollo, deluso per come sono andate le cose, comincerà a ripensare ai bei momenti vissuti con Steffy. La fine della sua storia d'amore con Hope sarà l'occasione giusta per ricongiungersi alla ex moglie e alle piccole Kelly e Phoebe? Stando alle anticipazioni di Beautiful, la storyline si complicherà ulteriormente quando Liam passerà del tempo con la figlia adottiva di Steffy. Lo Spencer infatti, comincerà a notare delle strane coincidenze con la dipartita di Beth.