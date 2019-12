Prosegue l'appuntamento con le avvincenti notizie di Una vita, la popolare soap opera iberica, in onda tutti i giorni sui teleschermi di Mediaset. Le trame delle prossime puntate italiane, in programma ad inizio 2020 su Canale 5, rivelano che Servante Gallo riceverà una bruttissima notizia. Scendendo nel dettaglio, il portiere del condominio di Acacias 38 scoprirà che sua moglie Paciencia è purtroppo morta durante una tempesta a Cuba.

Una Vita: Servante vuole recarsi a Cuba dalla moglie

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate italiane in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, annunciano un nuovo lutto; stiamo parlando di Paciencia, la moglie del portiere più simpatico di Acacias 38.

Tutto inizierà esattamente quando Servante deciderà di andare a trovare la consorte a Cuba. Per questo motivo, le invierà un telegramma per annunciarle il suo imminente arrivo. Ma quest'ultima, invece di essere contenta della sua prossima visita, lo convincerà a rimanere nel vecchio quartiere. Inoltre, l'ex domestica lo esorterà a non farsi più sentire quando il Gallo comincerà a pressarla con altre lettere. Nonostante tutto, il portiere pretenderà di sapere il motivo di tale comportamento da parte della consorte.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: la serva Augustina racconterà a Servante (David Venancio Muro) che la sua consorte si è rifatta un futuro accanto ad un uomo mulatto di 50 anni. Una notizia che sconvolgerà la mente dell'uomo che comincerà a trascurare il lavoro ed obbligare tutti quanti di non pronunciare il nome di Paciencia per non provocare altri scandali.

Paciencia muore trafitta da un fulmine, il Gallo disperato

Gli spoiler di Una Vita, andate in onda a gennaio 2019 in Spagna ed ad inizio 2020 in Italia, rivelano che il Gallo sarà sorpreso dall'arrivo di un nuovo telegramma, questa volta spedito dall'amante di sua moglie. Qui, il 50enne gli comunicherà che Paciencia (Aurora Sanchez) è purtroppo deceduta dopo essere stata trafitta da un fulmine durante una terribile tempesta. Il portiere, a questo punto, si metterà ad urlare dalla disperazione causato dalla perdita della sua consorte, sebbene sia ancora arrabbiato per il suo tradimento.

Fortunatamente, tutte le colleghe di soffitta cercheranno di infondere coraggio a Servante. Possiamo svelare che il decesso di questo personaggio avverrà in maniera off-screen durante l'episodio 931 del capolavoro di Aurora Guerra. In attesa di vedere questo colpo di scena in televisione, si ricorda che i nuovi episodi torneranno in onda lunedì 30 dicembre sul canale del Biscione.