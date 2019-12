Stasera 5 dicembre, su Sky Uno, andrà in scena la semifinale di X Factor, il talent show condotto da Alessandro Cattelan. In gara ci sono ancora cinque artisti e solo quattro di loro arriveranno alla finale del 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. Ospiti della puntata Tiziano Ferro e il pianista Aeham Ahmad.

X Factor, anticipazioni: Tiziano Ferro presenta il suo nuovo singolo

Grande emozione per i cinque concorrenti che sono giunti fino alla semifinale di X Factor: Davide Rossi, i Booda, la Sierra, Sofia Tornambene ed Eugenio Campagna daranno il tutto per tutto per arrivare alla finale che si terrà settimana prossima al Forum di Assago.

I concorrenti si esibiranno in due manche. Per la prima il pezzo è stato scelo dai giudici, mentre la seconda sarà dedicata alla "My song", ovvero saranno gli stessi concorrenti a scegliere la canzone con cui esibirsi.

Ospite della puntata Tiziano Ferro, che presenterà al pubblico il suo nuovo singolo dal titolo In mezzo a questo inverno, tratto dall'album Accetto miracoli, uscito il 22 novembre scorso. Sul palco dell'X Factor Dome ci sarà anche il pianista Aeham Ahmad, che insieme ai ragazzi intepreterà il pezzo dei Tears for Fears Mad World.

L'appuntamento è per le 21:10 su Sky Uno e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv.