Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, autrice anche di "Una Vita". La trama della puntata del 12 dicembre su Canale 5 rivela che Carmelo Leal apparirà sempre più fuori controllo. Il sindaco, infatti, sarà disposto a tutto pur di vendicare la morte della moglie Adela. Maria Castaneda, invece, saluterà i figli, Esperanza e Beltran, diretti in un collegio di Avila.

Il Segreto, puntata 12 dicembre: Carmelo vuole vendicare la morte di Adela

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno gli appuntamenti del fine settimana della soap opera iberica.

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alla puntata di giovedì 12 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che i rapporti tra Carmelo, Severo (Chico Garcia) e Francisca rischieranno di generare nuove tensioni. Il sindaco, infatti, dimostrerà di essere disposto a tutto pur di vendicare la morte della sua adorata Adela, deceduta dopo un grave incidente stradale mentre stava raggiungendo La Puebla per acquistare una sedia a rotelle per Maria Castaneda (Loreto Mauleon).

In particolare, il Leal non si arrenderà neanche dopo aver ferito per sbaglio Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) che aveva fatto scudo con il proprio corpo alla Montenegro e Raimundo.

Dall'altro canto Severo Santacruz aiuterà il suo amico a regolare i conti in sospeso con la matrona, responsabile tra l'altro della sua grave crisi finanziaria. Intanto, quest'ultima non avrà nessuna intenzione di darla vinta a Carmelo (Raul Pena) ed al latifondista. Di conseguenza, l'Ulloa e Irene Campuzano (Rebeca Sala) cercheranno di trovare una soluzione per stemperare gli animi già incandescenti dei loro congiunti. Peccato che abbiano pochissimo tempo a loro disposizione per dimostrare il volto del vero colpevole.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Maria si separa da Esperanza e Beltran

Gli spoiler de Il Segreto, in programma domani 12 dicembre sulla rete ammiraglia del Biscione, rivelano che Maria dovrà separarsi dalla persone più importanti della sua vita. La Castaneda, infatti, deciderà di mandare figlia e nipote in collegio ad Avila per proteggerli dall'aria di guerra, provocata da Francisca (Maria Bouzas), Carmelo e Severo. Un addio, sofferto ma necessario per evitare che Esperanza e Beltran finiscano per trovarsi in situazioni pericolose.

A tal proposito, Raimundo (Ramon Ibarra) sarà d'accordo con l'idea della nipote di allontanare i due bambini tanto da spedirli in un posto sicuro lontano da ogni pericolo. In questo modo si conclude la partecipazione degli attori Gala Bichir e di Erik nella soap opera di Aurora Guerra. In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la decima stagione è visibile in diretta streaming oppure in versione on demand su "Mediaset Play".