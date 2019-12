Nuovo spazio dedicato alle notizie di Beautiful, la soap opera in onda da oltre vent'anni sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate italiane, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Hope Logan sprofonderà nella disperazione durante i funerali di Beth. Il dottor Reese Buckingham, invece, sconvolgerà Taylor Hayes, quando le mostrerà una neonata durante un incontro a casa sua.

Beautiful: i funerali di Beth, Hope inconsolabile

Le conseguenze della morte di Beth sull'Isola di Catalina saranno al centro dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato.

Le anticipazioni di Beautiful si soffermano su Hope (Annika Noelle) e Reese. Scendendo nel dettaglio, a casa Forrester si celebreranno i funerali della piccola Beth. A tal proposito, Bill rivelerà che devono restare uniti per il bene della famiglia tanto da offrire il massimo sostegno a Brooke (Katherine Kelly Lang). Quest'ultima è in difficoltà con la figlia, disperata per il decesso della primogenita. Proprio quest'ultima apparirà inconsolabile tanto da accasciarsi sul divano del salotto con l'ecografia della sua neonata in mano.

Dall'altro canto, Liam (Scott Clifton) uscirà per respirare una boccata d'aria mentre la Logan si prenderà cura della figlia in preda alla disperazione. In questo frangente la moglie dello Spencer rivelerà di avvertire la presenza di Beth, come se non fosse mai deceduta.

Reese vittima di sensi di colpa

Gli spoiler di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che la Logan non sarà l'unica a soffrire. Reese apparirà dilaniato dai sensi di colpa per aver fatto credere a quest'ultima che Beth fosse morta subito dopo il parto a causa del distacco della placenta.

A tal proposito, Taylor cercherà di consolare il dottor Buckingham, tanto da non mettere in dubbio il suo operato. Infatti, tale complicanza della gestazione non è un evento prevedibile. Per questo motivo, il padre di Zoe ringrazierà la psichiatra dicendole di volerle dimostrare la sua riconoscenza. Peccato, che la Hayes non sia ancora pronta ad avere una nuova storia d'amore dopo l'addio a Ridge.

Buckingham con una bambina in casa, Taylor sorpresa

I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un vero e proprio colpo di scena: Buckingham rassicurerà la madre di Steffy di non voler niente da lei, tanto da precipitarsi in camera da letto ed uscire con una neonata tra le braccia.

Taylor, a questo punto, apparirà sconvolta dalla vista della bambina, tanto da pronunciare sono una frase: "Una bambina? Dove hai preso questa bambina?" In attesa di sapere quale sarà la risposta del ginecologo, si ricorda che la soap opera di Bradley Bell è in onda tutti i giorni su Canale 5.