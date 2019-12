La soap Il Segreto tornerà in onda il prossimo 2 gennaio su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, con un nuovo e appassionante episodio e che vedrà al centro della trama ancora una volta il decesso di Antolina.

L'ex ancella, come noto, ha perso la vita cadendo rovinosamente in un dirupo, sotto gli occhi terrorizzati di Isaac. A seguito del tragico evento, Matias e il Guerrero verranno ascoltati dalla Guardia Civile che indagherà sul'accaduto. Dopo le testimonianze e le opportune verifiche, le forze dell'ordine chiuderanno le indagini, mentre il Guerrero si appresterà a dare degna sepoltura alla moglie.

La Montenegro intanto, avrà fatto ritorno da Belmonte, ma manterrà il segreto sul suo viaggio anche con il marito.

La Guardia Civile chiude le indagini sul decesso di Antolina

Continuano gli intrighi e i colpi di scena anche nel nuovo episodio in onda giovedì 2 gennaio su Canale 5 e dove i fan de Il segreto conosceranno gli sviluppi riguardanti la morte della Ramos.

Antolina, come noto, nel tentativo di uccidere Isaac, ha perso l'equilibrio cadendo accidentalmente in un precipizio, perdendo quindi la vita.

Matias, presente al fatto, tornerà in paese raccontando quanto avvenuto alla perfida Antolina. La Guardia Civile quindi, deciderà di aprire un fascicolo sul caso, nel tentativo di appurare i fatti e lo farà interrogando Isaac e Matias, gli unici presenti all'accaduto. Ascoltati i testimoni, la Guardia Civile chiuderà le indagini, dando quindi la possibilità ad Isaac di organizzare una degna sepoltura alla moglie. Intanto Elsa continuerà a non stare bene.

Anticipazioni del 2 gennaio: Francisca mente a Raimundo sul viaggio a Belmonte

Mentre si arriverà all'epilogo riguardante la morte di Antolina, alla Villa farà ritorno donna Francisca dopo il suo viaggio a Belmonte. La matrona mentirà a Raimundo dicendogli di non esse e stata a Belmonte e manterrà il segreto sulle sue indagini. La Montenegro infatti, a differenza del marito, non crederà alla colpevolezza di Esteban Fraile nei recenti attentati e che sono costati la vita ad Adela e Maria Elena, mentre non si fiderà affatto di Fernando.

Quest'ultimo intanto, sembrerà portare avanti il suo doppio gioco e, solo con il prosieguo delle puntate, si capirà di più su questa intricata vicenda.

Il nuovo appuntamento per scoprire tutte le novità riguardanti i protagonisti di Puente Viejo, è per il prossimo 2 gennaio. Ricordando che invece nella giornata di Capodanno la soap non andrà in onda. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.