Sabato 28 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana e delle reti del ''biscione'' Mediaset, Maria De Filippi.

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e donne, come al solito, regalano colpi di scena: il protagonista principale dell'ultima registrazione è stato il tronista Giulio che ha annunciato l'intenzione di arrivare alla sua scelta nella prossima puntata. In settimana Raselli ha effettuato due esterne con Giovanna, con la quale è scattato un bacio, e una con la corteggiatrice Giulia.

In studio il tronista ha avuto una vivace discussione proprio con Giovanna a causa delle sue lamentele e della poca fiducia mostrata dalla giovane nei suoi riguardi.

Anticipazione U&D: si avvicina la scelta di Giulio

Nel dettaglio, la puntata di Uomini e Donne trono classico che vedremo in onda nelle prossime settimane racconterà gli ultimi passi del cammino di Giulio Raselli all'interno del dating show di Canale 5, con le recenti esterne in vista dell'imminente scelta del tronista. La prima esterna ad andare in onda sarà quella con la corteggiatrice Giovanna e si svolgerà nei camerini del programma, al termine della precedente registrazione.

Durante l'esterna i due ragazzi saranno sempre più vicini fino al momento in cui scoccherà un bacio tra di loro. La seconda esterna si svolgerà con Giulia e avrà come location un romantico castello sul lago. Durante l'incontro, la ragazza avrà modo di esternare i suoi dubbi rispetto all'atteggiamento avuto dal Raselli. Durante l'esterna, infatti, il ragazzo sarebbe apparso troppo freddo nei suoi riguardi. Tale circostanza sarà successivamente smentita dal tronista e dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giulio e Giovanna sempre più vicini

La seconda esterna tra Giulio e la bella Giovanna si svolgerà alle terme di Stigliano. Nel corso dell'uscita i due giovani si scambieranno svariate effusioni, tra cui massaggi e carezze. Durante la puntata, però, la ragazza lancerà delle accuse nei confronti di Giulio reo, a suo dire, di non aver voluto scegliere in puntata.

A seguito della discussione con Giovanna, Raselli annuncerà di essere ormai giunto alla conclusione del suo percorso a U&D e di voler effettuare la sua scelta nella prossima puntata. La giovane ancora una volta si dimostrerà infastidita e perplessa dall'atteggiamento del tronista e paventerà la possibilità di rispondere con un 'no' in caso di eventuale scelta. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne troverà spazio anche Sara che uscirà in esterna con Sonny e Giuseppe, mentre Carlo proseguirà la conoscenza della bella Cecilia con la quale scambierà il suo secondo bacio all'interno del programma.