Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 raccontano infatti che Zoe scoprirà una verità sconcertante. Beth non è morta ed è in realtà Phoebe, la neonata che adotterà Steffy. La ragazza, però, intenzionata a difendere il padre, manterrà il segreto, sebbene consapevole del dolore che stanno affrontando Hope e Liam.

Katie e Thorne divorzieranno, spingendo Bill ad adottare una strategia per riavvicinarsi alla ex moglie. Hope, invece, si legherà in maniera morbosa a Phoebe, creando non poco disagio in Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Hope ossessionata da Phoebe

Negli episodi della soap opera in onda in questi giorni su Canale 5, Hope e Liam stanno affrontando il dolore per la morte di Beth. Nel frattempo Steffy, che ha comunque offerto il suo supporto alla Logan e all'ex marito, porterà avanti l'idea di adottare una bambina. Il giorno tanto atteso arriverà, e a proporre alla ragazza e a Taylor la soluzione sarà il perfido Reese. Il medico metterà nelle braccia di Steffy una dolce neonata. L'adozione lampo, però, avrà un prezzo altissimo e, con quei soldi, il dottore pagherà i suoi debiti di gioco.

Zoe, insospettita dallo strano comportamento di suo padre, inizierà ad indagare.

Nel frattempo, come si evince dalle anticipazioni di Beautiful, Hope inizierà ad essere ossessionata dalla figlia adottiva di Steffy, Phoebe. La sventurata troverà mille scuse per recarsi spesso da Steffy, in modo da poter vedere la piccola e passare del tempo con lei. Sebbene contenta dell'amore della Logan verso Phoebe, la Forrester non nasconderà un certo disagio.

Katie e Thorne, invece, avranno dei problemi coniugali dopo che la madre di Will si riappacificherà con Bill.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv TV Soap

La situazione precipiterà quando, in occasione di una festa così romantica come San Valentino, Thorne presenterà alla moglie i documenti per l'annullamento del loro matrimonio, aggiungendo di aver deciso di trasferirsi a Parigi. Katie, sconvolta, cercherà conforto in Wyatt. Saputo dell'annullamento del matrimonio di Katie e Thorne, Bill non perderà tempo per riavvicinarsi alla ex moglie, essendo ancora innamorato di lei. Il magnate penserà ad una strategia per riconquistare Katie e riunire la sua famiglia.

La scoperta di Zoe su baby Phoebe

Zoe, nelle prossime puntate di Beautiful, terrà sotto osservazione i movimenti di Reese, Flo sarà in modalità panico e proverà disperatamente a mettersi in contatto con il suo complice che, nel frattempo, si sarà allontanato da Los Angeles per non destare sospetti. Finalmente Zoe capirà che Phoebe è in realtà Beth, e minaccerà Florence di raccontare tutta la verità sia alla polizia che a Steffy.

Hope, disperata, proverà a ricostruire tutto ciò che è successo quella fatidica notte sull'isola di Catalina, circostanza tragica nella quale ha perso la piccola Beth.

Dandosi miliardi di colpe, però, capirà che manca quel dettaglio in più per arrivare alla realtà dei fatti. Avrà ragione.

Zoe, invece, vorrà sapere da suo padre come sono andate realmente le cose e lo contatterà telefonicamente. Durante la discussione, il medico le spiegherà di aver scambiato le culle e venduto Beth sotto falso nome per ottemperare ai suoi debiti di gioco e, soprattutto, per garantirle che nessuno le facesse del male. Reese pregherà quindi la figlia di non rivelare il segreto. Da un lato, Zoe si sentirà in colpa per il dolore di Hope, ma dall'altro sarà conscia che, qualora parlasse, suo padre finirebbe in galera.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, la ragazza sceglierà di tenere la bocca chiusa.