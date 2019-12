Ricche di suspance le anticipazioni de Il Segreto. Nelle puntate spagnole, Maria si troverà in balia di Dori Vilches che, nel corso delle terapie finalizzate a farla tornare a camminare, perderà il senno. A salvarla sarà Fernando. Il Mesia, dopo aver affrontato l'infermiera, rapirà la Castaneda portandola in un monastero abbandonato. Peccato che, di lì a poco, l'edificio salti in aria. Di Fernando non ci sarà più traccia.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Fernando salva Maria

Il Mesia riuscirà a portare al sicuro la Castaneda, prima che la follia di Dori possa provocare una tragedia.

Una volta arrivati al monastero, i due saranno sorpresi da una improvvisa esplosione. Maria, dopo essersi ripresa, vedrà accanto a sé solo macerie. Consapevole di essere ancora in pericolo, si solleverà sulle sue gambe e, sebbene zoppicante, raggiungerà la Casona. Ad accoglierla ci saranno Francisca e Raimundo, al settimo cielo vedendola camminare. La Montenegro le chiederà dove si trovi Fernando e Maria dirà di averlo perso di vista dopo il botto che ha fatto crollare il muro di cinta. Nel frattempo, una squadra di uomini si recherà sul posto per tentare di recuperare il Mesia.

A Puente Viejo intanto, Marina si avvicinerà sempre di più a Don Berengario. La donna, che un tempo fu la fidanzata del religioso, capirà di essere ancora innamorata di lui. Anche il prete non riuscirà a frenare i suoi sentimenti, sebbene venga esortato dal collega Don Anselmo a non cadere in tentazione. Sarà proprio lo storico prelato del paesino a sorprendere Berengario e Marina tenersi la mano: ''Che cosa sta succedendo qui?'', chiederà loro preoccupato.

Mauricio informa Francisca: 'Le ricerche sono state interrotte'

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Francisca verrà raggiunta da Mauricio che, trafelato, la metterà al corrente della situazione: ''Le ricerche sono state interrotte, del Mesia nessuna traccia''.

La matrona, facendosi seria in volto non esiterà a rispondere: ''Fino a quando non vedrò Fernando morto, non ci credo''. Le speranze della Montenegro sembreranno essere accontentate, visto che con il passare dei giorni, il corpo dell'odiato ex genero non verrà ritrovato. La pace e la calma regneranno alla Casona. Maria e Francisca avranno modo di chiarirsi e, dopo essersi scambiate le scuse reciproche, decideranno di ricostruire il loro rapporto, unite più che mai.

Questa tranquillità non durerà molto.

Mauricio sarà portavoce di una terribile notizia. L'allagamento provocato dall'apertura della cisterna ha causato ingenti danni ai terreni di Francisca. Viveri e coltivazioni sono ormai marci. Come se non bastasse, il bestiame ha contratto una grave epidemia. Purtroppo, la fine di Puente Viejo sembra essere inevitabile.