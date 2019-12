Samuel Baiocchi non è nuovo al pubblico di Uomini e donne. Il cavaliere, infatti, ha partecipato già al programma nel 2015. Le sue frequentazioni più famose sono state quelle con Barbara De Santi e con Elga Profili. Nelle ultime settimane ha frequentato Anna Tedesco che, però, non sembra fare al caso suo. A spiegarlo è stato proprio lui in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

Samuel Baiocchi parla della frequentazione con Anna Tedesco

Nell’intervista rilasciata al magazine del dating show di Canale 5, Samuel Baiocchi ha spiegato che ha deciso di ritornare nel programma perché, rispetto a prima, ha la mente più libera.

La prima volta, infatti, Baiocchi era reduce dalla separazione e aveva ancora dei figli piccoli. "I miei figli sono cresciuti, ho superato la separazione e quindi spero e credo di riuscire a fronteggiare questa avventura in maniera diversa", queste le parole del cavaliere che, a quanto pare, è pronto per viversi una nuova storia d’amore. In studio Samuel ha anche incontrato Barbara, con cui in passato ha avuto una breve frequentazione. A oggi, però, Baiocchi la vede soltanto come un’amica.

Nell’intervista l'uomo ha anche spiegato i motivi per cui ha deciso di mettere fine alla storia d’amore con Anna Tedesco.

Il cavaliere l’ha definita una donna poco passionale e che non dà attenzioni. Samuel non ha percepito dall’altra parte la voglia di stare insieme, tanto da ammettere: "Mi aspettavo fosse tutta un’altra persona. Mi aspettavo una donna che volesse mettersi in gioco, molto più passionale".

Samuel non crede alle voci su Anna

Per Baiocchi il coinvolgimento emotivo è importante. Il cavaliere, a tal proposito, si è definito una persona che mira alla qualità più che alla quantità. Anna Tedesco, secondo il racconto di Samuel, rispondeva ai messaggi dopo ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Nonostante tutto, Samuel ha dichiarato di non credere alle voci secondo cui Anna Tedesco è impegnata fuori dal programma.Secondo lui Anna non prova interesse per nessuno e, per adesso, preferisce restare single.

Baiocchi ha anche ammesso che la dama gli piaceva ancora prima di approdare nel programma. A guardarla da casa, infatti, sembrava più affine a lui. A fine intervista, Samuel ha voluto spiegare anche qual è il suo ideale di donna. Il cavaliere si è definito una persona selettiva e ha dichiarato di volere al suo fianco una donna forte ma, allo stesso tempo, dolce.

Del resto anche la frequentazione passata con Elga è stata la prova che al cavaliere piacciono le donne di carattere, che non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno: "Voglio vederla anche arrabbiarsi se faccio qualcosa che non le va. La mia donna ideale dovrebbe essere passionale a trecentosessanta gradi".