Enrica Musto è la vincitrice della sesta edizione di Tu si que vales. La cantante lirica ha incantato e stregato tutti con la sua voce. La ventunenne è arrivata sul podio dopo aver cantato una stupenda canzone di Ennio Morricone dal titolo 'C'era una volta il west'. Una grande ovazione da parte del pubblico in studio che si è alzato in piedi, mentre lei non è riuscita a trattenere le lacrime. Prima della bellissima esibizione è stata mostrata anche una sua clip registrata in precedenza dove affermava: "Ho capito di aver trasmesso un'emozione ma non mi aspettavo tutto questo successo.

La partecipazione a Tu si que vales è stata molto costruttiva. Sono emozionatissima e terrorizzata ma è un'emozione costruttiva."

Dopo l'esibizione al centro del palco ha anche detto che si emoziona sempre e cerca ogni volta che canta di trasmettere i suoi sentimenti al pubblico, in modo che anche chi la guarda e la ascolta possa emozionarsi. Enrica Musto dunque, come detto anche da Belen Rodriguez in diretta dopo averla vista in lacrime a fine esibizione, è una giovane promessa della lirica.

L'Irpinia festeggia Enrica Musto vincitrice di Tu si que vales

Tra una pioggia di coriandoli e l'applauso scrosciante del pubblico, Enrica Musto è stata proclamata dal televoto, la vincitrice di questa sesta edizione di Tu si que vales.

Seppur giovanissima, ha già fatto molte cose. Ripercorriamo un po' la sua storia. Enrica ha ventuno anni, ma studia canto lirico da quando ne aveva appena dodici. È irpina, proveniente per la precisione da un paese in provincia di Avellino che si chiama Montemiletto. Sin da piccola ha partecipato a diversi concorsi canori. Nel 2015 è arrivata terza al concorso nazionale di canto lirico di Verona.

Qui, è stata notata da Katia Ricciarelli che l'ha voluta nel suo tour "Viaggio nell'operetta" per aprire tutti i suoi concerti.

Amica di Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi Amici, con lui ha partecipato ad una Masterclass della stessa Katia Ricciarelli. a A Tu si que Vales ha portato la lirica con molta semplicità ed emozione stregando il pubblico. Dunque, l'Irpinia tutta è in festa per questa ragazza talentuosa che con la sua voce ha colpito tutti, non solo il pubblico in studio che si è alzato in piedi per omaggiarla, ma anche quello da casa che l'ha premiata al televoto finale proclamandola vincitrice del programma tra i quattro finalisti di questa edizione.

Il padre, dopo la vittoria, le ha scritto una bellissima dedica: "Quando tutto sembra più grande, tu devi diventare più grande di tutto'.