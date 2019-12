La famiglia Carrisi sta vivendo un momento davvero spiacevole, dovuto alla scomparsa di 'donna Jolanda'. La mamma di Albano e Franco Carrisi si è spenta ieri intorno alle 17:15 all'età di 96 anni. Yari Carrisi attraverso alcune breve dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Storie Italiane e Mattino 5, ha voluto rendere omaggio ancora una volta alla sua adorata nonna.

Pochi istanti dopo la scomparsa della signora Jolanda, sui social sono arrivati messaggi di sostegno al cantante pugliese. Le fanpage dedicate ad Al Bano ed i vari gruppi sono state letteralmente prese d'assalto.

Mentre nella giornata di ieri, cosa fosse accaduto a Jolanda risultava essere un vero e proprio giallo, dal racconto di Yari è emerso che la donna era malata da tempo.

Storie Italiane e Mattino 5: il ricordo di Yari

Yari Carrisi nella giornata di ieri aveva postato un messaggio su Instagram per ricordare sua nonna. Il giovane aveva ringraziato Jolanda per aver fatto da madre a tutti i figli di Al Bano e Romina Power, quando i due coniugi erano fuori a causa dei numerosi impegni di lavoro. Inoltre, Yari ha descritto 'donna Jolanda' come la nonna di tutta Italia.

Nella mattinata di oggi, il primogenito dei Carrisi è stato raggiunto dai microfoni di Storie Italiane e di Mattino 5. In particolare nel programma Rai condotto da Eleonora Daniele, Yari ha riferito: "Ultimo anno difficile, di alti e bassi. Ultimamente non riusciva più a cantare".

Il ragazzo ha descritto la nonna come una donna molto premurosa, tanto che quando andava a trovarla a volte neanche lo salutava per chiedergli se aveva mangiato.

Ai microfoni di Mattino 5, Yari ha chiesto scusa se è sembrato di poche parole.

Il giovane ha spiegato che in queste situazioni gli viene più naturale parlare in inglese. Poi Carrisi ha ammesso: "Sono stato con lei in tutti questi giorni". Chi invece non era al fianco di Jolanda, era proprio Al Bano. Il Leone di Cellino San Marco è arrivato questa mattina in Puglia, poiché si trovava a Roma pronto per prendere un aereo che lo avrebbe portato in Albania.

Prima di concludere il suo intervento Yari Carrisi ha svelato che nel lontano 1923 nessuno si sarebbe aspettato che Jolanda avrebbe vissuto così a lungo. Il mondo è cambiato, ma lei si è sempre stata una donna piena energia: "Ha lasciato un pezzo di magia".

'Donna Jolanda': il perno della famiglia Carrisi

Donna Jolanda è stata una figura molto importante per tutti i membri della famiglia Carrisi.

La mamma di Albano in tutti questi anni si è presa cura dei suoi nipoti, proprio come fosse la loro mamma. E' stata al fianco dei figli di Albano e Romina Power nel momento della separazione. Così come è stata accanto a Bido e Jasmine, dopo l'addio del cantante a Loredana Lecciso.

In varie occasioni lo stesso Leone di Cellino San Marco ha parlato di 'donna Jolanda' come un vero e proprio faro all'interno della sua vita.