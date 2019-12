Resta in salita il percorso di Giulio Raselli al trono classico di Uomini e donne. Come riferito da il Vicolo delle News, nel corso della registrazione dell’11 dicembre il tronista ha riferito di non aver ricevuto le risposte che si aspettava dalle due corteggiatrici e di non essere ancora pronto per fare la scelta. Nel corso della puntata l’ex tentatore ha nuovamente discusso con Giovanna Abate che, dopo essersi seduta provocatoriamente sul trono nella precedente puntata, ha più volte manifestato l’intenzione di lasciare definitivamente lo studio del people show di Canale 5.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso il nuovo bacio scattato con Giulia D’Urso. Momento intimo che, tra l’altro, è arrivato dopo un lungo tira e molla in esterna tra il ventinovenne e la salentina.

Giulio perde le staffe dopo le nuove stoccate della Abate

La nuova registrazione del trono classico è stata quasi esclusivamente dedicata a Giulio Raselli. Quest’ultimo è arrivato ad una fase cruciale del suo percorso a Uomini e Donne ed in molti pensavano che la scelta del ventinovenne fosse imminente.

In realtà il tronista ha dovuto fare nuovamente i conti con le bizze della vulcanica Giovanna Abate. Nonostante il chiarimento con l’ex tentatore, quest’ultima ha comunicato alla redazione di non volere organizzare l’esterna precisando che voleva pensare un po’ a se stessa ed ai suoi principi. A questo punto Raselli ha rotto gli indugi ed ha deciso di andarla a trovare a casa.

Un gesto che la romana ha inizialmente gradito, ma poi la corteggiatrice ha nuovamente puntato l’indice contro Giulio ricordandogli quanto fatto per la rivale e sottolineando che era convinta che fosse pronto per la scelta dopo l’esterna in casona. Raselli ha perso le staffe ed ha deciso di andare via non prima di aver rivolto un’espressione colorita nei confronti di Giovanna.

Raselli bacia Giulia D'Urso, Giovanna scoppia a piangere

Non sono mancati i contrasti anche con Giulia D’Urso. Raselli ha deciso di presentarsi a casa della ventiquattrenne che l’ha fatto attendere per quasi due ore. La corteggiatrice non ha risposto alle telefonate della redazione e il tronista, infastidito dalla situazione, era sul punto di andare via quando è arrivata Giulia. Quest’ultima ha provato a placare la rabbia di Giulio riferendo che era andata a fare la spesa. La discussione è proseguita con il ventinovenne che ha accusato la salentina di essere immatura.

Inizialmente la D’Urso non voleva far salire in casa l’ex tentatore perché si vergognava della sua ‘dimora’.

Dall’altra parte il tronista ha riferito che per lui le cose importanti sono altre e, dopo essersi chiariti, è scattato un bacio che ha provocato la rabbia di Giovanna in studio. La romana ha spiegato che già aveva intenzione di eliminarsi per il timore di incassare un no. Da qui un nuovo botta e risposta con Raselli che è riuscito a convincerla a restare. Per la tensione la Abate non ha trattenuto le lacrime con Giulio che l’ha invitata a ballare precisando di non aver ancora maturato la scelta.