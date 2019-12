C'era grande attesa da parte del pubblico di Uomini e donne nel leggere le anticipazioni della puntata del Trono Over che si è registrata oggi, sabato 7 dicembre. Il blog "Vicolo delle News" ha informato i fan della trasmissione Mediaset che Ida Platano ha finalmente dato una risposta, anche se poco chiara, alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. La dama ha detto che per ora non ci sono le basi per sposare il cavaliere, ma vuole provare a rimettere insieme il loro rapporto per poter pensare, in futuro, alle tanto chiacchierate nozze.

Ida e Riccardo non vanno all'altare, per ora

Si è da poco conclusa un'attesissima puntata di Uomini e Donne Over: le prime anticipazioni che trapelano dagli studi Elios mettono al corrente il pubblico di quello che è successo soprattutto ai protagonisti più amati del parterre. Ad una settimana di distanza dalla proposta di matrimonio che le ha fatto Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha finalmente espresso un'opinione a riguardo. Chi ha visto il momento del dating-show in cui il cavaliere ha regalato l'anello di fidanzamento alla dama, ricorderà sicuramente che lei non abbia dato alcuna risposta nell'immediato, né positiva né negativa.

"Vicolo delle News" ha aggiornato i telespettatori delle intenzioni della bresciana sulle possibili nozze con il compagno. Seppure in modo poco chiaro e titubante, la parrucchiera oggi ha fatto sapere che non ci sono le basi affinché lei e il pugliese si possano sposare: i litigi che hanno quotidianamente i due, per motivi apparentemente futili, non favoriscono un passo importante come quello del matrimonio.

Ida non lascia Riccardo: i due provare a fare sul serio

Anche se adesso non se la sente di convolare a nozze con Riccardo, durante la registrazione del Trono Over di oggi Ida ha smentito quanto dichiarato una settimana fa, ovvero che intendesse interrompere definitivamente questo rapporto d'amore perché stanca delle troppe discussioni.

Nella registrazione odierna, invece, la Platano ha detto davanti a tutti che è disposta a dare l'ennesima chance a Guarnieri e al loro legame che da mesi tiene incollati davanti alla tv milioni di persone.

Stando alle anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", la dama e il cavaliere hanno comunicato a tutti la loro decisione di posticipare il matrimonio e provare a stare di nuovo bene come un tempo: soltanto se la relazione dovesse finalmente decollare, i due potrebbero fare il grande passo verso l'altare.

Non è chiaro, infine, se Ida e Riccardo tenteranno di ricucire la loro storia restando a Uomini e Donne oppure ad allontanarsi dalle telecamere, ma la sensazione che hanno avuto le persone che hanno assistito alla registrazione odierna, è che entrambi saranno ancora protagonisti del Trono Over per molto tempo.