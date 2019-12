Torna l'appuntamento dedicato alle avvincenti novità su Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato che ogni giorno intrattiene quasi 2 milioni di telespettatori sulla tv statale. Gli spoiler della puntata del 9 dicembre su Rai Uno, rivelano che Clelia Calligaris tornerà a lavorare accanto a Luciano Cattaneo al grande magazzino mentre Marcello Barbieri e Salvatore Amato vinceranno al Totocalcio.

Il Paradiso delle Signore, puntata 9 dicembre: Silvia gelosa della vicinanza tra Luciano e Clelia

Sorprendenti colpi di scena succederanno negli appuntamenti di metà mese della soap opera con Alessandro Tersigni.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrati sulla puntata di lunedì 9 dicembre 2019 dalle ore 15:40 su Rai Uno, annunciano che il destino darà una mano a Clelia e Luciano. I due ex amanti, infatti, si ritroveranno a lavorare fianco a fianco dopo la richiesta di Vittorio. In particolare, il Conti chiederà alla Calligaris di sostituire la capo-commessa Molinari, costretta a prendersi un periodo di pausa dal lavoro al grande magazzino. La rivale di Silvia, accetterà l'offerta con entusiasmo, tanto che il marito di Marta l'assumerà subito a pieno regime tra le Veneri del suo atelier.

Un ritorno che sarà accolto con gioia dalle altre colleghe. Peccato che qualcuna storca il naso. Silvia, infatti, sarà molto preoccupata del ritorno di Clelia a Milano, tanto da temere un ritorno di fiamma con suo marito. Di conseguenza la donna confesserà tutti i suoi patemi d'animo al figlio Federico durante una telefonata. A tal proposito, il giovane Cattaneo comunicherà ai genitori di non poter essere presente al pranzo di Natale, visto il suo impegno nella leva militare.

Marcello e Salvatore vincono al Totocalcio

La trama de Il Paradiso delle Signore, in programma il 9 dicembre sul primo canale della tv di Stato, si soffermano sulle conseguenze della chiusura della caffetteria.

In particolare, Marcello e Salvatore saranno benedetti dalla fortuna, tanto da poter guardare il futuro con più serenità. L'Amato e il Barbieri, infatti, scopriranno che la loro schedina ha totalizzato dodici. I due giovani, a questo punto, appariranno felicissimi per la vittoria al Totocalcio, tanto da avere un'idea per salvare la caffetteria dall'imminente chiusura.

Ad aiutare i due giovani a gestire la nuova fortuna, ci penserà Armando. Il Ferraris, infatti, inviterà Marcello e Salvatore ad interpellare il ragioniere Cattaneo.

Secondo il parere del capo-magazziniere, il padre di Nicoletta sarebbe la persona più indicata per suggerire ai due amici come investire il loro denaro. Si ricorda che questo appuntamento potrà essere visto in streaming su 'Rai Play', poche ore dopo la messa in onda in televisione.