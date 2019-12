Maria De Filippi si è lasciata molto andare nel corso di un'intervista con il TG 5. In tale occasione, quella che viene da sempre etichettata come "la regina della tv", ha deciso di smentire categoricamente questo appellativo. A suo avviso, infatti, non si sente minimamente una regina, specie perché questo implicherebbe l'incombenza di responsabilità molto forti.

Durante la chiacchierata, inoltre, la conduttrice di moltissimi programmi Mediaset ha parlato anche di suo marito Maurizio Costanzo e delle critiche che speso le rivolge.

La donna ha confessato che il giornalista è molto affezionato al programma "C'è posta per te"; tuttavia, non riesce a digerire alcune cose, proprio per tale ragione la critica spesso.

La De Filippi e il suo lavoro nel mondo della televisione: la sua grande soddisfazione

Tra i volti più amati della televisione vi è sicuramente Maria De Filippi. In punta di piedi è stata in grado di entrare nelle televisioni degli italiani guadagnandosi un posto fisso, non solo nelle case, ma anche nel cuore dei fan.

Il TG 5 ha deciso di intervistarla e dalla conversazione sono emerse molte cose interessanti. La prima riguarda la percezione che Queen Mery ha di se stessa. La donna, infatti, ha detto di non sentirsi affatto la regina della tv, questo perché i reali, prima o poi, crollano, per tale ragione anche lei crollerà.

La protagonista dell'intervista ha ribadito la sua volontà di aiutare il prossimo. A suo avviso è molto soddisfacente dare alle persone una possibilità per farsi conoscere e fare carriera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Maria De Filippi

Questo è proprio ciò che fa nel corso dei suoi programmi, come Amici e Uomini e Donne.

Maria parla del rapporto con Maurizio Costanzo e di come suo marito critichi alcune sue scelte

In seguito, l'attenzione si è spostata su Maurizio Costanzo. Maria De Filippi è legata al giornalista da moltissimi anni e la loro relazione è sempre stata felice e serena. Questo perché alla base di tutto c'è sicuramente del rispetto reciproco. Ad ogni modo, non mancano le critiche che spesso Costanzo rivolge a sua moglie.

Specie per quanto riguarda C'è posta per te, il giornalista è molto critico poiché vorrebbe che la conduttrice mostrasse cosa è accaduto dopo tra i vari personaggi che vi partecipano.

La protagonista dell'intervista ha detto a tal proposito: "Mi critica sempre il fatto che dovrei fare “C'è Posta e poi”, dovrei dire cosa è successo". La donna, poi, ha concluso il suo intervento spiegando quanto sia legata ai cani e come anche suo marito abbia imparato ad apprezzarli. Al momento, Maria De Filippi ha solo dei cani in casa, tuttavia, è probabile che presto ci sia una new entry: un gatto.