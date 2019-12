"Ognuno è perfetto" è il titolo della nuova fiction Rai in onda lunedì 16, martedì 17 e lunedì 23 dicembre. Tre prime serate con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Piera Degli Espositi, Tobia De Angelis e Nicole Grimaudo per raccontare la diversità e la voglia di sentirsi come gli altri.

La serie

La fiction prodotta da Edoardo Leo è stata girata nel corso di questo 2019 a Torino, città che ancora una volta si dimostra all'altezza delle aspettative. Dopo "Non Uccidere" con Miriam Leone, "Provaci ancora Prof" con Veronica Pivetti e Paolo Conticini e "Non mentire" con Greta Scarano e Alessandro Preziosi, ecco che la Rai propone ancora una volta una storia sotto la Mole.

Nel corso delle tre puntate conosceremo la storia di Miriam che ha una fabbrica di cioccolato in città, nella sua azienda un settore della produzione è gestito da ragazzi con la sindrome di down. Purtroppo, la crisi, vede la titolare costretta a dover chiudere l'azienda o cessare la produzione del ramo dedicato ai ragazzi down. Miriam si batterà per cercare in tutti i modi di riuscire a salvare l'azienda non tanto per un semplice scopo economico ma perché la sua attività è un grande punto di partenza per questi ragazzi che lavorando si sentono utili, vivi, perfetti.

Una storia nuova che porta sul piccolo schermo una realtà di tutti i giorni, difficile ma attuale. Temi forti che saranno raccontati con il cuore e la voglia di far conoscere una realtà diversa.

Il cast

Insieme a Edoardo Leo nei panni del protagonista Ivan troviamo Cristiana Capotondi (che vedremo nei prossimi mesi protagonista della serie con Francesco Arca dal titolo "Bella da morire") che sarà Miriam, la titolare della cioccolateria.Tra gli altri troveremo Nicole Grimaudo nei panni di Alessia, Piera Degli Espositi sarà Emma, Raffaele Vannoni interpreterà Cristian, Gabriele Di Bello sarà Rick, Alice De Carlo interpreterà Tina, mentre Tobia De Angelis sarà Tommaso.

Altre serie

Ognuno è perfetto è l'ultima novità che propone la Rai prima di salutare questo 2019. Con l'inzio del nuovo anno saranno tanti i prodotti nuovi che vedremo sul piccolo schermo. Dal 10 febbraio, andrà in onda la seconda stagione de L'amica geniale tratta dal secondo romanzo di Elena Ferrante dal titolo Storia del nuovo cognome. A marzo vedremo i nuovi episodi de Il commissario Montalbano, i primi che vedono Luca Zingaretti nella doppia veste di attore e regista, è stato infatti l'attore a curare la serie dopo la scomprasa di Alberto Sironi.

Più avanti vedremo la terza e ultima stagione de L'Allieva tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e dopo l'estate la prima stagione de Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale.