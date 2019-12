Netflix ha scelto di chiudere l'anno in bellezza. La piattaforma statunitense, infatti, rilascerà delle novità tanto attese e delle nuove stagioni di Serie TV che lo scorso anno hanno avuto un riscontro positivo nel pubblico. La prima grande novità sarà The Witcher, la serie fantasy che si candida ad erede de Il Trono di Spade. Lo show tratto dai libri di Andrzej Sapkowski si ripromette di trascinare nuovamente i telespettatori in un mondo tanto affascinante quanto pericoloso, dominato da lotte per il potere e scontri tra umani e creature mostruose.

Tra le novità non si può dimenticare V Wars, una serie sci-fi horror con Ian Somerhalder. La piattaforma Netflix riporterà l'attore in tv a più di due anni di distanza dalla fine di The Vampire Diaries con l'adattamento di un fumetto di Jonathan Maberry e Alan Robinson. Sempre a dicembre torneranno lo psicopatico Joe Goldberg in You 2, la famiglia Robinson di Lost in Space 2 e i personaggi de Le amiche di mamma con il capitolo finale.

A dicembre due nuove serie Netflix tanto attese: V Wars e The Witcher

Dopo The Vampire Diaries, Ian Somerhalder ritornerà protagonista di una storia di vampiri.

Netflix distribuirà il 5 dicembre la prima stagione di V Wars in cui l'ex Damon Salvatore stavolta interpreterà Luther Swann, un umano che lotta con i vampiri, in particolare contro l'amico, infettato come tanti altri da un misterioso virus. Mentre quest'ultimo si diffonderà così rapidamente da far nascere due fazioni contrapposte di umani e vampiri, il dottor Swann cercherà di trovare una cura prima che si scateni l'inevitabile. Dicembre non sarà solo il mese dei vampiri ma anche degli Witcher, nello specifico di Geralt di Rivia, protagonista di famosi romanzi e videogiochi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Lo strigo interpretato da Henry Cavill sarà al centro delle vicende di The Witcher, la serie che debutterà il 20 dicembre con gli otto episodi della prima stagione. Geralt è stato strappato alla famiglia da bambino, sottoposto a modifiche genetiche e un addestramento durissimo che lo ha trasformato in un abile cacciatore di mostri. Il protagonista partirà per una nuova e pericolosa missione nel Continente popolato da umani e creature magiche e destabilizzato dagli intrighi politici e dagli scontri con esseri mostruosi.

I ritorni di You 2, Le amiche di mamma 5 e Lost in Space 2 a dicembre su Netflix

Sempre nel mese di dicembre Netflix rilascerà l'inedita seconda stagione di You, la serie che lo scorso anno è stata molto apprezzata dal pubblico. Il 26 dicembre la piattaforma pubblicherà i dieci nuovi episodi che avranno come sempre protagonista Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, sempre più maniacale e ossessivo. Stavolta la sua vittima sarà Love Quinn interpretata da Victoria Pedretti con le vicende che si sposteranno da New York a Los Angeles.

Per chi invece cerca un intrattenimento più leggero Netflix proporrà il ciclo conclusivo de Le amiche di mamma. La quinta ed ultima stagione della sit-com verrà divisa in due tranche la prima delle quali verrà rilasciata il 6 dicembre. Alla vigilia di Natale il colosso streaming pubblicherà Lost in Space 2 dove i telespettatori seguiranno le vicende della famiglia Robinson coinvolta in nuove pericolose avventure nello spazio. Sono inoltre da segnalare il 5 dicembre Natale con uno sconosciuto, una comedy sui single alle prese con le festività, il 6 la miniserie spagnola Tre giorni di Natale, il 9 lo speciale natalizio con La famiglia McKellan, il 19 la prima stagione della serie francese C'era una seconda volta e la seconda della produzione polacca Ultraviolet.

Il 26 dicembre verranno rilasciate la serie francese Destini in fiamme,la turca The Gift e la serie per ragazzi Fast & Furious: piloti sotto copertura.