Dopo otto stagioni nei panni del vampiro Damon Salvatore in The Vampire Diaries e due anni di assenza dal piccolo schermo, Ian Somerhalder ritorna protagonista con la serie scifi-horror 'V Wars'. Si tratta di una nuova produzione Netflix tratta dell'omonima serie a fumetti creata da Jonathan Maberry e Alan Robinson.

La trama è incentrata sulla lotta tra umani e vampiri quando, a seguito di un'epidemia, il numero delle persone trasformate nei sanguinari predatori diventa sproporzionato al punto tale da creare due distinte fazioni.

Somerhalder interpreta il dottor Luther Swann che si ritrova a combattere contro il suo migliore amico quando quest'ultimo, dopo essere stato infettato dal virus di un'antica malattia che trasforma gli uomini in vampiri, si mette alla guida di un 'esercito' di mostri assetati di sangue.

La prima stagione della serie è composta da 10 episodi che verranno distribuiti da Netflix il 5 dicembre.

Nella nuova serie di Netflix 'V Wars' il protagonista è il dottor Luther Swann, uno scienziato che si imbatte in un misterioso virus che causa il vampirismo quando il suo migliore amico Michael Fayne viene infettato durante una spedizione in Antartide.

La trama della serie si concentra inizialmente su Swann che decide di analizzare il virus e studiare una cura per l'amico e per tutti gli altri vampiri, ma nel frattempo si scatena un'epidemia di proporzioni gigantesche e viene infettata metà della popolazione del pianeta. Il dottore si rende ben presto conto che Fayne non è più la stessa persona, ma un predatore assetato di sangue. Swann cerca di capire come si sia sviluppato il virus, come si propaga e se esiste una cura.

Nel frattempo si formano due fazioni: da una parte Luther e gli altri esseri umani sopravvissuti e non colpiti dal virus, dall'altra l'amico dello scienziato a capo di un esercito di vampiri famelici. Inizia così una guerra in cui Luther cerca di salvare se stesso e gli altri umani prima che si scateni l'apocalisse.

V Wars su Netflix il 5 dicembre: trailer e cast

Netflix ha rilasciato il trailer della nuova serie 'V Wars' i cui primi 10 episodi saranno pubblicati sulla piattaforma statunitense il 5 dicembre, disponibili in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Il trailer mostra alcuni dettagli della trama come il protagonista Luther Swann, interpretato da Ian Somerhalder che da vampiro del piccolo schermo si trasforma in uno scienziato che lotta per trovare una cura per i vampiri. Nel video si vedono scene d'azione, scontri all'ultimo sangue e scene di panico tra la popolazione.

Accanto a Somerhalder recita l'attore Adrian Holmes nei panni dell'amico-nemico di Swann, Michael Fayne.

Fanno inoltre parte del cast Peter Outerbridge, Laura Vandervoort, Kyle Harrison Breitkopf, Kimberly-Sue Murray e Jacky Lai.