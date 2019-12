Dopo la partecipazione a Rivelo, Nicole Mazzocato si è confidata con i suoi follower di Instagram: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ha raccontato del periodo buio della sua vita, quando è arrivata a pesare solo 39 kg. I motivi del suo di dimagrimento improvviso, che l'hanno portata alla soglia dell'anoressia, sono riconducibili, a detta della diretta interessata, alle forti pressioni a cui era sottoposta mentre partecipava al dating show quando si è innamorata di Fabio Coloricchio, e subito dopo quando riceva insulti e minacce.

Solo l'aiuto della madre prima e di uno psicoterapeuta dopo l'hanno aiutata a venirne fuori.

Nicole: 'Ricevevo continue pressioni'

Mentre si trova in Arabia Saudita, dove festeggerà l'arrivo del nuovo anno, Nicole ha risposto alle domande dei fan sui Instagram,che sono stati molto incuriositi dalle parole della giovane durante l'intervista concessa a Lorella Boccia, conduttrice di Rivelo. La Mazzocato ha parlato senza filtri del suo forte dimagrimento, che ha colpito anche Maria De Filippi stessa la momento della scelta a Uomini e Donne, quando uscì dal programma con Fabio Colloricchio.

Secondo Nicole, la perdita di peso, che l'ha condotta a pesare 42 kg alla scelta e poi addirittura 39 kg, è stata legata a ''pressioni che ricevevo in continuazione, sia dentro il programma che esternamente'', ha detto l'ex corteggiatrice. Inoltre, la giovane ha continuato aggiungendo che anche se perde un solo chilo sul suo fisico che è molto esile si vede subito. Fondamentali nella ripresa sono stati l'aiuto della madre e poi di un professionista psicologo.

La madre della Mazzocato fondamentale: 'Si era accorta del mio colorito non sano'

''In faccia ero praticamente uno scheletro'', ha confessato Nicole, che non aveva più zigomi ed è per questo che adesso tutti credono si sia rifatta, ma la verità è che è solo un po' ingrassata. A sostenerla è stata la sua mamma, ha detto la Mazzocato. ''Si era accorta del mio colorito che non era sano.

In faccia ero gialla'', ha poi detto la ragazza riferendosi al suo affetto più caro. ''La psicologa ha poi fatto il lavoro più grosso'', ha concluso l'argomento la giovane che dopo tre sedute di terapia si sentiva già molto meglio.

Adesso, Nicole si sta preparando a festeggiare il nuovo amore con il suo amore Thomas, il quale ha risvegliato in lei l'istinto materno e con il quale sarebbe pronta a convolare a nozze. I fan sostengono la giovane che dopo la partecipazione a Uomini e Donne ha avviato una carriera da influencer sul web, ma la ragazza è tornata in sé e appare felice e molto più serena. Ormai Fabio Colloricchio è solo un lontano ricordo.