Toccante e sincera è stata l'intervista che Nicole Mazzocato ha rilasciato ai microfoni di Lorella Boccia, la conduttrice di Rivelo. La trasmissione, andata in onda il 26 dicembre su Real Time, ha visto protagonista l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e, subito dopo, il suo ex Fabio Colloricchio. La giovane aspirante attrice ha confessato di aver attraversato momenti molto duri dopo la fine del dating show, tali da averla condotta vicina all'anoressia e a pensieri infausti come il suicidio, ma con l'aiuto di uno psicologo è riuscita a venirne fuori.

Dopo Uomini e Donne periodo nero per la Mazzocato

Nicole Mazzocato ha parlato a ruota libera della sua relazione con Fabio Colloricchio, durata ben quattro anni e conclusasi per volere di entrambi, visto che l'amore era terminato. Sebbene i due si fossero lasciati in modo civile, la condizione di tranquillità è terminata dopo la partecipazione dell'ex tronista UeD a SuperVivientes, la versione dell'Isola dei Famosi che va in onda in Spagna. Durante la trasmissione, Fabio ha incontrato la sua attuale fidanzata Violeta Magrinar, con la quale ha avuto rapporti intimi proprio davanti alle telecamere, ma ciò che è peggio è che si è lasciato andare a parole poco carine e poco edificanti nei confronti di Nicole.

A questo punto la Mazzocato è scoppiata in lacrime, ritenendo di non meritarsi tale comportamento da parte del suo ex. ''Per lui ci sono sempre stata, come fidanzata, amante, amica'', ha detto Nicole tra le lacrime aggiungendo di aver confessato a Fabio cose che nessuno sapeva. La delusione è stata così forte che, dopo alcune affermazioni di Colloricchio, lo ha querelato e nulla le farebbe cambiare idea. Neanche se lui chiedesse scusa ritirerebbe la denuncia, ma resta il fatto che il momento più difficile è stato dopo la partecipazione a Uomini e Donne. ''Ero entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita'', ha confessato Nicole.

Nicole è felice accanto a Thomas

Le offese e le minacce sui social erano così forti che Nicole aveva perso il contatto con la realtà. ''Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili'', ha detto la giovane aggiungendo poi di aver pensato anche al suicidio.

Per fortuna, grazie all'aiuto di uno psicologo, è riuscita a venirne fuori e a superare tutto. Oggi Nicole è felice accanto al nuovo fidanzato Thomas, che sposerebbe anche subito anche perché lui è riuscito a risvegliare in lei anche il senso di maternità. ''Con lui sono felice'', ha ammesso candidamente la ventinovenne che ha ritrovato il sorriso in amore e anche nella vita lavorativa, visto che molti progetti sono in svolgimento. Per Nicole sarà un 2020 da ricordare in positivo.