Gli spoiler della nota fiction Ognuno è perfetto, con protagonisti Cristiana Capotondi, Edoardo Leo, Alice De Carlo e Gabriele Di Bello, riservano diverse novità per i telespettatori.

Nella terza e ultima puntata che andrà in onda lunedì 23 dicembre su Rai 1 alle ore 21:25, Miriam e Ivan saranno notevolmente felici, poiché grazie alle loro incessanti ricerche avranno ritrovato i ragazzi. Intanto Rick si sentirà parecchio sollevato, poiché si renderà conto che ormai suo padre è dalla sua parte e sarà pronto ad appoggiare la sua scelta di sposare Tina.

Così Ivan sosterrà suo figlio e si offrirà di accompagnarlo a cercare la sua amata. Rick, infatti, vorrà riportare Tina in Italia grazie alla legge del "ricongiungimento familiare". Di seguito le altre anticipazioni della serie televisiva.

Miriam aiuta i ragazzi, Rick e Ivan partono per un viaggio

Nella terza puntata di Ognuno è perfetto che verrà trasmessa il 23 dicembre, l'imprenditrice Miriam vorrà aiutare i ragazzi a tutti i costi e farà in modo che tornino sani e salvi dai loro genitori in Italia, cosicché potranno anche riprendere a lavorare presso la fabbrica di cioccolato.

Successivamente Rick e Ivan decideranno di partire per l'Albania con il camper, poiché vorranno tentare di tutto per ritrovare Tina.

In seguito, però, padre e figlio si ritroveranno a fare i conti con una verità assai scomoda da affrontare, così la situazione si farà sempre più complicata.

Si scoprirà che Tina e Katarina si trovano in Kosovo

Tina e sua madre Katarina si procureranno dei documenti falsi, pertanto le due donne potrebbero non essere affatto in Albania. Più tardi, infatti, si scoprirà che Katarina e Tina in realtà sono in Kosovo. Ma Rick e Ivan non si scoraggeranno e vorranno continuare il loro particolare viaggio per ritrovare definitivamente le due donne, anche se avranno un problema imprevisto. I due, infatti, saranno sprovvisti di passaporto e dovranno trovare una soluzione il prima possibile per poter raggiungere le due donne, poiché non vorranno per nessun motivo rinunciare alla loro importante missione.

Successivamente Ivan e Rick prenderanno la decisione di entrare illegalmente in Kosovo.

Dove guardare in streaming online le puntate di Ognuno è perfetto

Nell'attesa che venga trasmessa la terza e ultima puntata di Ognuno è perfetto è possibile rivedere in streaming online le precedenti puntate della serie televisiva, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito RaiPlay.it.

Oltre alle puntate, sulla piattaforma dedicata si possono trovare alcuni video molto interessanti relativi alle trame e ai personaggi della fiction.