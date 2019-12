Martedì 17 dicembre, in seconda serata su Canale 5, è andata in onda la sesta ed ultima puntata della serie televisiva Oltre la soglia, con Gabriella Pession nei panni della protagonista. Per il momento, dopo la conclusione della fiction, Mediaset non ha ancora comunicato ufficialmente se arriverà o meno una seconda stagione.

Infatti, nonostante si trattasse di un progetto dalle grandi potenzialità, tenendo conto dei dati auditel, le vicende della psichiatra infantile sembrano non essere riuscite a conquistare il pubblico.

D'altronde, non è un caso se, dopo la quarta puntata, l'azienda di Cologno Monzese abbia cambiato la collocazione della Serie TV nel palinsesto di Canale 5, decidendo addirittura di mandare in onda l'appuntamento conclusivo in seconda serata.

Oltre la soglia: gli ascolti Tv sono deludenti

Per cercare di risollevare le sorti di Oltre la soglia, la quinta puntata era stata spostata a domenica 8 dicembre. Tuttavia, nemmeno in questo caso la fiction era riuscita ad ottenere riscontri positivi, anche perché era andata a scontrarsi con una produzione di successo di Rai 1, ossia Pezzi Unici.

Quest'ultima aveva ottenuto uno share del 20%, lasciando alla rivale appena il 6,5%.

Il finale di stagione è stato addirittura programmato per il 17 dicembre in seconda serata. Valutando il computo totale dei risultati in termini di auditel, la serie televisiva con Gabriella Pession non è mai riuscita ad imporsi sulla concorrenza, e per questo motivo ad oggi ci sarebbero diversi dubbi su un'eventuale seconda edizione.

Riassunto sesta ed ultima puntata di Oltre la soglia

Durante l'ultimo appuntamento di Oltre la soglia, la protagonista Tosca Navarro ha dovuto affrontare il magistrato Piergiorgio Di Muro, poiché questi è venuto a conoscenza della verità sulla malattia della psichiatra.

Quest'ultima, ovviamente, non avrebbe mai voluto toccare l'argomento, salvo poi comprendere che proprio questa sarebbe stata l'unica soluzione per ribadire a Di Muro la forza del loro legame.

Nel frattempo, il dottor Agosti ha fatto i conti con una serie di novità sia professionali che sentimentali. Da un lato ha dovuto occuparsi al posto del primario di una nuova paziente, Lea; mentre dall'altro c'era la sua collega Barbara. Quest'ultima ha rivelato al marito di essere innamorata del medico.

Nel prosieguo della puntata, una commissione disciplinare è intervenuta per giudicare il lavoro di Tosca e dei colleghi.

In particolare, gli esperti sono stati chiamati a valutare se sarebbe stato il caso di licenziare o meno la dottoressa Navarro. Tra i testimoni è stato ascoltato anche Di Muro, in evidente difficoltà nel decidere se rivelare o meno la verità sulla malattia della psichiatra infantile.

La prima stagione di Oltre la soglia si è conclusa con tutti i pazienti ed ex pazienti che si sono recati al concerto di Roberto insieme a Tosca e agli altri medici.