Martedì 17 dicembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, la puntata è stata piuttosto movimentata. Giulio Raselli è stato protagonista di un nuovo scontro con Giovanna Abate.

Il percorso di Giovanna e Giulio risulta essere sempre più in salita. La scorsa settimana la ragazza aveva espresso il desiderio di abbandonare il programma, salvo poi tornare sui suoi passi.

Nel corso dell'ultima esterna il tronista aveva fatto dei passi da gigante verso la Abate; il giovane infatti ero andato da Giovanna per portarla in casona.

Lui ha dato tutte le rassicurazioni che cercava la corteggiatrice ed è scappato anche un bacio appassionato tra i due.

D'altro canto in studio Giulia D'Urso è sembrata impassibile per l'esterna vista, poiché la sua non è stata da meno. La ragazza ha portato Giulio in Puglia, a conoscere la sua famiglia. I genitori della corteggiatrice hanno accolto molto bene Raselli, raccontandogli i sacrifici fatti per costruire la propria casa.

Giulio e Giovanna ai ferri corti

L'esterna di Giulia e Giulio ha conquistato il cuore di tutti i presenti in studio.

Dopo aver rivisto l'esterna al dating-show, il tronista ha fatto notare a Giovanna di essere stato accolto in modo caloroso dalla famiglia D'Urso, evidenziando una certa freddezza dai familiari della Abate.

Senza pensarci più di tanto, la corteggiatrice ha difeso a spada tratta i suoi genitori. Giovanna ha spiegato che la sua famiglia ha reagito in quel modo, perché non sono contenti di alcuni atteggiamenti mostrati dal Raselli verso di lei.

Inoltre, la Abate ha invitato il tronista a scegliere la sua rivale in amore visto che già sono state effettuate le presentazioni in famiglia.

Infine, Giovana ha anche ribadito che non porterà più Giulio a casa sua visti i suoi commenti negativi.

Stando a quanto riportato dalla talpa del Vicolo delle News, solamente a fine puntata il tronista si è accorto di avere esagerato nei confronti della sua corteggiatrice. Così Giulio Raselli avrebbe rivolto le sue scuse a Giovanna, ammettendo che non voleva ferirla.

Giulia D'Urso: nuova segnalazione su di lei

Giulia D'Urso sarebbe di nuovo costretta a difendersi: a quanto pare su Very Inutil People è stata divulgata una nuova segnalazione sulla ragazza.

Un persona anomina avrebbe riferito di averla vista in atteggiamenti complici con un calciatore. Stando alla testimonianza i due si sarebbero allontanati per circa 20 minuti dal locale dove lavora la D'Urso. Il calciatore in questione all'ingresso del locale avrebbe detto di chiamarsi Richard, ma non è chiaro se sia realmente la sua identità.

All'ennesima segnalazione sulla ragazza, chissà Giulio Raselli come reagirà. Fino ad oggi il tronista non ha mai dubitato della sincerità della sua corteggiatrice.