Arrivano delle anticipazioni drammatiche su ciò che succederà nei prossimi episodi italiani della fortunata telenovela Una Vita. I telespettatori dovranno dire addio alla nuova protagonista, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che farà la sua definitiva uscita di scena. La ricca ereditiera perderà la vita dopo essere diventata l’amante di Telmo Martinez (Daniel Tatay). La cugina della defunta Celia esalerà l’ultimo respiro tra le braccia dell’ex sacerdote dopo aver lottato contro una malattia mortale per parecchie settimane.

La Alvarado sposata con Eduardo, il Martinez apprende di essere il padre di Mateo

Nelle puntate che sono state già trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE verso la fine dello scorso aprile 2019 e che andranno in onda in Italia tra qualche mese, Telmo dirà addio a Lucia in modo definitivo. Tutto avrà inizio quando a seguito di un salto temporale di ben dieci anni la Alvarado avrà una nuova vita, poiché sarà sposata con Eduardo (Paco Mora). Quest’ultimo non renderà per niente felice la moglie perché si rivelerà essere un uomo crudele e violento.

La cugina della defunta Celia, pur avendo anche un figlio di nove anni chiamato Mateo, dimostrerà di non aver ancora dimenticato il Martinez che nel frattempo tornerà in paese per riconquistarla. Quest’ultimo a la ricca ereditiera, dopo essersi rivisti, intraprenderanno una tresca clandestina finendo per diventare una vera coppia di amanti. La figlia dei marchesi di Valmez farà i conti con l’ira di suo marito che scoprirà il suo tradimento dopo aver confessato a Telmo che Mateo è loro figlio,. In seguito Lucia, mentre si scambierà l’ennesimo bacio con l'ex sacerdote, avrà un forte dolore al petto.

Telmo preoccupato, Lucia muore a causa della sua malattia

Le condizioni di salute di Lucia appariranno disperate al punto che Telmo si preoccuperà e temerà per il peggio. La Alvarado verrà ricoverata in ospedale e il Martinez non si staccherà dal suo capezzale. Quando la parente della defunta moglie di Felipe si risveglierà, l’ex parroco le farà sentire tutta la sua vicinanza. Il Martinez dichiarerà per l’ennesima volta tutto il suo amore alla Alvarado. Inoltre Telmo prometterà alla sua dolce metà che non appena farà ritorno a casa formeranno una vera famiglia insieme al loro bambino.

Lucia capirà subito che il desiderio del suo amato non si realizzerà, nel momento in cui si accorgerà di avere le ore di vita contate a causa della sua grave malattia. Nonostante la Alvarado sarà consapevole che a breve morirà sceglierà di non mettere al corrente il Martinez del suo tragico destino per non farlo soffrire ulteriormente. In seguito la ricca ereditiera, dopo aver baciato per l’ultima volta il padre di suo figlio, si lascerà andare ad un pianto disperato e chiuderà gli occhi per sempre.