Si rinnova anche questa settimana su Rai l'appuntamento con la Serie TV interpretata da Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, "Pezzi unici". Domenica 15 dicembre, infatti, andrà in onda la 5^ puntata della prima stagione in cui Vanni si sentirà in colpa per la morte del figlio ed entrerà in crisi quando scoprirà che forse Lorenzo è morto per una partita di droga rubata: la figlia di Marcello, Beatrice, finirà per innamorarsi di Elia contro la volontà del padre. Qualora non si abbia l'opportunità di seguire il quinto appuntamento in TV, sarà possibile visionare la replica sui canali multimediali della Rai.

Dove vedere online la replica della quinta puntata

Nello specifico, si informa che la replica della quinta puntata di "Pezzi unici" sarà reperibile solamente online sul sito "Rai Play". La piattaforma in questione, infatti, contiene un'intera sezione dedicata alla serie in cui sono presenti le repliche delle puntate già andate in onda, oltre a diverse clip extra contenenti interviste al cast ed il making off degli episodi. Da ricordare che, per visualizzare i video su Rai Play, è indispensabile registrarsi al sito in maniera del tutto gratuito attraverso la sua homepage. Dopo essersi registrati, sarà possibile effettuare il download di un'app tramite la quale vedere le repliche anche su smartphone e tablet.

La trama ufficiale

Le anticipazioni del quinto appuntamento ci segnalano che Vanni si convincerà che la morte di suo figlio possa essere legata ad una quantità di droga rubata. L'uomo, infatti, non riuscirà a spiegarsi se Lorenzo, prima di morire, abbia rubato quella droga per uso personale o perché aveva bisogno di soldi e voleva rivenderla. Questi dubbi spingeranno Vanni a farsi un esame di coscienza e a chiedersi se per caso lui avesse potuto evitare la morte del figlio, concedendogli i soldi che il giovane gli aveva chiesto in prestito proprio qualche giorno prima di morire.

Queste riflessioni acuiranno ancora di più i sensi di colpa di Vanni, spingendolo a credere che la morte di Lorenzo e la sua tossicodipendenza potrebbero essere stati soltanto il frutto della sua intransigenza nei confronti del figlio.

Jess riceverà una visita inaspettata che le incuterà timone mentre Carlo continuerà ad essere infatuato di lei. Intanto, Elia finirà per scoprire che Beatrice non ha venduto i gioielli ma gli ha prestato il denaro che aveva messo da parte per la casa: il giovane ritiene di meritare tutto questo amore incondizionato.

Intanto Vanni proseguirà le sue indagini sulla morte di Lorenzo: gli indizi porteranno verso il mondo dell’arte. Lorenzo, infatti, ha perso la vita due giorni dopo il furto di un’importante tela: è possibile che ci sia un legame tra i due fatti?