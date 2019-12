Nella puntata di mercoledì 11 dicembre de La Repubblica delle Donne, programma serale di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti, sono arrivate alcune anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 4, reality che andrà in onda a partire da gennaio prossimo. A rivelarle ci ha pensato Alfonso Signorini, conduttore della quarta edizione del reality di Cinecittà. Durante la puntata, però, è intervenuto Malgioglio che ha ammesso di aver spifferato alcuni nomi dei probabili concorrenti del reality che dovevano rimanere segreti. Signorini ha poi sbottato contro l'opinionista, accusandolo di aver provocato una vera e propria "fuga di notizie".

La Repubblica delle Donne, Signorini sbotta contro Malgioglio

Piero Chiambretti ha accolto in studio Alfonso Signorini ed ha cominciato a chiedergli se fosse a conoscenza del fatto che alcuni giornali importanti, come Oggi, abbiano messo in circolazione alcuni nomi dei presunti concorrenti del GF Vip 4. L'opinionista ha risposto dichiarando: "Sì e molti nomi sono veri, però altri no". Poi, il padrone di casa de La Repubblica delle Donne, non soddisfatto, ha incalzato: "Chi è la gola profonda che fa i nomi del Grande Fratello Vip?".

A quel punto, Signorini ha iniziato a sbottare: "Quello non si tiene un cecio in bocca nemmeno a pagarlo!". Dopodiché, viene inquadrato Cristiano Malgioglio che scoppia in una fragorosa risata. Chiambretti si è poi rivolto all'eccentrico opinionista dal ciuffo biondo, dicendo: "Lei ha dato veramente i nomi che dovevano rimanere segretissimi al settimanale Oggi?". La risposta di Malgioglio è stata: "Purtroppo, mi trovavo in un ristorante, dietro di me c'era un giornalista che non conoscevo e ho detto alcuni nomi".

In seguito, Alfonso è andato su tutte le furie e ha sbottato: "Cristiano tutte le settimane mi chiamava e mi diceva se potevo riferirgli i nomi del cast. Io gli ho risposto 'te li dico ma mi raccomando riservatezza' e lui mi ha detto 'ma no, non ti preoccupare io sono una tomba'. Infine, è intervenuto Malgioglio che ha replicato: "Ma è normale. E poi tutti i nomi non sono proprio uguali a quelli che andranno al Grande Fratello". Signorini ha continuato a raccontare il misfatto di Malgioglio, dicendo: "Il bello è che lui mi ha detto 'ma qualche bono lo avrai messo?' e gli ho detto 'certo che l'ho messo'".

Poi, vado sul profilo Instagram di uno dei belli che ci sarà quest'anno e ho visto che Malgioglio non gli ha mandato alcun messaggio privato. Questo perché quel nome lì, non gliel'ho fatto".

I primi nomi del cast del Grande Fratello Vip 4

Come è noto, il settimanale Oggi ha già anticipato i primi nomi del cast del GF Vip 4 e sono: Adriana Volpe, Barbara Alberti, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Rita Rusic, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e Antonio Zequila. Oltre ai nomi sopra citati, sembra ormai quasi sicura la partecipazione di Paola Di Benedetto.