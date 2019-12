Sta per finire ancor prima di cominciare la storia tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani? Per l'eterna nemica della dama torinese, Tina Cipollari, poco ci manca e anche l'opinionista Gianni Sperti le dà ragione. La settimana del dating show di Maria De Filippi non si è aperta affatto bene per Gemma: nelle puntate andate in onda negli ultimi due giorni, il bacio che lei ha tanto richiesto a Juan non è arrivato, mentre una corteggiatrice misteriosa continua ad inviargli fiori e bigliettini. Il ballo con altre signore e i dispetti di Tina hanno scatenato la gelosia di lei.

Ma questo è ancora niente: Armando Incarnato - nella puntata dell'11 dicembre - ha fatto insinuazioni pesanti sul corteggiatore venezuelano ed ha fatto una segnalazione su di lui che può cambiare tutto.

Gemma si lamenta e piange

E pensare che l'avvio della conoscenza era stato entusiasmante. O, almeno, Gemma si era entusiasmata subito, non appena il venezuelano naturalizzato napoletano aveva fatto il suo ingresso in studio per la prima volta, fino a parlare senza esitazione di colpo di fulmine e a dichiararsi innamorata.

A un mese dall'inizio della loro frequentazione, lo scenario sembra essere mutato: il contatto fisico che lei si aspettava con lui non c'è stato. I balli di lui con Tina e Simonetta l'hanno innervosita.

Non le è piaciuto neanche che lui a fine puntata sia andato a parlare con Anna anziché andare da lei. "E' vergognoso il comportamento del parterre femminile, io non mi sarei mai comportata così", ha lamentato Gemma nello sfogo post puntata. Poi su Tina: "Le ha provate tutte per mettermi i bastoni tra le ruote".

L'opinionista ha fatto avere a Juan un cuscino a cuori e una foto in camerino. "Rischio di passare dalla parte del torto perché Tina mi sta tendendo un tranello. Tutto quello che fa Gemma è scontato, non è dura, è durissima", ha detto nello sfogo di lunedì piangendo.

A tu per tu con un severo Juan

Nell'esterna registrata in camerino, Juan è stato piuttosto drastico dandole un ultimatum: "C'è stato sicuramente un bacio più passionale, ma non quello che volevi tu. Se questo dovesse cagionarti dei problemi, delle ansie, delle paure, io non ti obbligo a frequentare la mia persona.

Io sono fatto così, non voglio che tu mi forzi a fare cose che io non voglio fare", le ha detto. Per poi aggiungere che il comportamento di lei in puntata non gli è piaciuto affatto. L'ha accusata di ridicolizzarlo, di occuparsi di Tina anziché di una sconosciuta che gli manda messaggi anonimi e fiori in camerino. Una signora in studio ha difeso Gemma provocando l'ira di Tina: ritiene che sia stata lei ad avere inviato i fiori a Juan.

Quando poi i due si sono incontrati al centro dello studio, Juan ha comunicato a Gemma che in redazione gli sono arrivati numeri telefonici, ma lui li ha rifiutati.

Maria ha precisato che è vero che li ha rifiutato, ma quello di Simonetta è rimasto in stand by, in attesa di decidere se utilizzarlo o no. Gli episodi di disturbo lamentati da Gemma, secondo il corteggiatore non ci sono: "è solo un prodotto della tua immaginazione, perché io ti ho detto che non mi interessa nulla al di fuori di te" Tina e Gianni hanno detto che Gemma è causa di sé per via del suo comportamento geloso e ossessivo. "Hai sbagliato tutto, lo stai perdendo. Con quest'atteggiamento lo stai perdendo - l'ha rimproverata Tina - Non devi essere pesante".

A Juan poi, non è andato giù che lei gli abbia dato dell'esaltato: "Puoi innamorarti di un esaltato? Non credo. Comunque preoccupati dei tuoi comportamenti che non sono consoni alla mia persona".

Armando contro Juan, accuse pesanti

Nella puntata di ieri, Gemma ha ballato con Juan ma qualcosa si è incrinato nel suo entusiasmo giovanile. Ieri aveva detto a Maria De Filippi: "Non sono più coinvolta e innamorata come prima. Non mi piace celare o nascondere le situazioni, non mi piace essere rimproverata.

Se sono attratta da lui? Sì. Abbiamo avuto una settimana un po’ anomala, abbiamo parlato del Regno delle Due Sicilie".

A complicare ulteriormente le cose, il battibecco partito nella puntata di lunedì con Armando Incarnato che ha insinuato che Juan veda altre signore. Poi è passato ad esplicite accuse: nel video promo della puntata di oggi, mercoledì 11 dicembre, il napoletano accusa Juan oltre che di chattare con una donna fiorentina che l'avrebbe invitato a casa, anche con sua sorella che ha la metà dei suoi anni, a cui avrebbe inviato messaggi. Nell'anticipazione di domani, anche Ida Platano dice di nutrire sospetti su Juan, trovandolo falso.

Dalle immagini del video si vede Gemma stravolta in cerca di spiegazioni. Domani lncarnato mostrerà la chat per dare prova della fondatezza della sua segnalazione? Le insinuazioni di quest'ultimo sembrerebbero dare ragione a una parte del pubblico di Uomini e donne, convinta che il venezuelano starebbe fingendo interesse per Gemma e sarebbe in cerca solo di visibilità. La sua acerrima nemica Tina aveva allertato Gemma giorni fa: interpellata dal settimanale Adesso, aveva dichiarato: "Stai attenta, Juan Luis ti spezzerà il cuore".