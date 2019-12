Ieri pomeriggio 4 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, il people show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Nell'appuntamento di ieri è stata trasmessa la tanto attesa proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. Dunque, i telespettatori hanno finalmente assistito alla puntata registrata venerdì 30 novembre. Inoltre, c'è da dire che la dama prima di questo emozionante momento aveva preso la decisione di troncare definitivamente la storia d'amore con il cavaliere del programma di Canale 5.

Al momento non sappiamo se la bresciana abbia accettato o meno la proposta, per scoprirlo bisognerà aspettare le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne.

Prima della proposta lda Platano stava chiudendo la sua storia con Guarnieri

Riccardo Guarnieri è arrivato a questo plateale gesto solo dopo l'ennesima discussione molto accesa con la sua donna sulle varie cose che non andavano nel loro rapporto. Inoltre, nella puntata di ieri pomeriggio ancor prima del confronto tra la dama e il cavaliere era stato mandato in onda lo sfogo della Platano in cui confermava la sua volontà di mettere un punto alla sua storia d'amore.

Infatti, la bresciana ha affermato che nei giorni precedenti c'era stato un riavvicinamento tra lei e Guarnieri, ma nonostante ciò aveva deciso di chiudere il loro rapporto. Le parole della dama hanno lasciato di stucco tutti i presenti in studio e i telespettatori da casa.

Successivamente, quando l'opinionista televisivo Gianni Sperti ha chiesto come mai Ida non volesse dare un'altra possibilità al suo Riccardo, la donna ha risposto che non provava più lo stesso sentimento di prima.

Riccardo chiede alla Platano di sposarlo

Poco dopo è entrato in studio Riccardo e Maria De Filippi già sapeva del grande gesto che voleva compiere il cavaliere.

Infatti, la presentatrice televisiva già sapeva che l'uomo avesse intenzioni molto serie con Ida. Però nonostante ciò, il Guarnieri ha tentennato un po' prima di tirar fuori l'anello e fare la proposta di matrimonio alla sua donna. Inoltre, il pugliese si è detto molto stupito dell'improvviso cambio di atteggiamento della donna, visto e considerato che alcuni giorni prima si sono baciati calorosamente a casa della bresciana.

Ad un certo punto, quando Ida Platano stava per troncare il rapporto con Riccardo, quest'ultimo con voce tremante e lacrime agli occhi ha detto alla dama che lei è la donna della sua vita, perciò le ha chiesto di sposarlo.

Nonostante ciò, la donna non è sembrata particolarmente convinta di questo gesto davanti a tante persone. Infatti, Ida non ha dato nessuna risposta in televisione. La De Filippi, visto l'imbarazzo generale, ha chiesto ai due di ballare insieme. Poi poco dopo questi ultimi si sono rifugiati dietro le quinte.