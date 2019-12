Secondo le ultime indiscrezioni che sono emerse sul sito Bubinoblog, la quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini potrebbe andare in onda con la prima puntata il prossimo 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Dunque, la prima puntata che doveva andare in onda il 7 gennaio potrebbe slittare per problemi di palinsesto. Inoltre, sembrerebbe proprio che questa prima edizione condotta dal direttore del settimanale Chi non abbia pace, visto e considerato che oltre agli opinionisti televisivi (Pupo e Wanda Nara), sul cast dell'edizione 2020 non si sa ancora nulla e non trapelano informazioni.

Nonostante ciò, Alfonso Signorini si sta impegnando molto per formare un cast che sia veramente vip e difficile da dimenticare.

Il conduttore ha promesso di dare una svolta e un cambio totale rispetto alle precedenti edizioni di questo reality

Inizialmente Mediaset voleva spostare il reality a febbraio

Inoltre, c'è da dire che in un primo momento Mediaset voleva spostare il Reality Show più famoso d'Italia addirittura al mese di febbraio. Poi, successivamente la rete televisiva è tornata sui suoi passi e avrebbe deciso di slittare la messa in onda di un giorno, rispetto a quanto previsto precedentemente. Il cambio sarebbe dovuto dai palinsesti della rete ammiraglia Rai del 2020.

Infatti, l'anno nuovo di Rai 1 inizierà in maniera del tutto esplosiva: il 6 gennaio ci sarà la classica puntata speciale dei Soliti Ignoti abbinata alla lotteria Italia. Invece, il 7 gennaio verrà trasmesso sul primo canale uno speciale su Alberto Sordi, interpretato da Edoardo Pesce. Proprio per queste produzioni Rai, Mediaset ha deciso di andare in onda con la prima del Gf Vip 4 in una serata decisamente più tranquilla. Poi dalla seconda puntata in poi si dovrebbe passare al lunedì, sempre palinsesti mobili permettendo.

Questi al momento sono tutti i rumors che riguardano la casa più spiata d'Italia. Noi ci auguriamo che non ci saranno ulteriori variazioni, però ovviamente attendiamo conferme ufficiali da parte della rete televisiva in questione.

Loredana Lecciso ha smentito la sua partecipazione al Gf Vip 4

Secondo le ultime indiscrezioni, il primo nome noto che potrebbe varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia è quello di Rita Rusic. Però in queste ultime ore i riflettori sono puntati sula showgirl leccese Loredana Lecciso.

Quest'ultima avrebbe smentito la sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. Queste le parole dell'ex di Al Bano a Liberoquotidiano.it: 'Magari parteciperò ad un'altra edizione'. Però resteranno da chiarire i motivi per cui la donna abbia rifiutato l'invito del direttore di Chi a partecipare al reality più famoso d'Italia.