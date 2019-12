Continua l'appuntamento con la longeva e fortunata fiction 'Il Paradiso delle Signore' 4. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019, ci raccontano che Federico comunicherà alla famiglia Cattaneo che non potrà essere a Milano per Natale, mentre la Calligaris tornerà provvisoriamente a lavorare nella boutique lombarda. Nel frattempo, Ludovica non perderà le speranze e continuerà ad insistere con il suo desiderio di stare insieme al Guarnieri. Inoltre, Marta accuserà i primi malesseri della gestazione.

Trame 'Il Paradiso delle Signore 4': Federico non tornerà per Natale

Gli Spoiler de Il Paradiso delle Signore 4 fino a venerdì 13 dicembre 2019, rivelano che gli spettatori assisteranno ad una serie di inaspettate sorprese e colpi di scena. Infatti, Silvia si mostrerà sempre più preoccupata per il ritorno di Clelia a Milano e confesserà le sue paure ed ansie al figlio Federico, il quale comunicherà ai parenti che non potrà far ritorno a Milano per Natale. Intanto, la vedova Bacchini, riceverà una offerta lavorativa da parte del direttore Conti.

La giovane avrà la possibilità di sostituire per qualche tempo la Molinari. Nel frattempo, la signora Amato sarà sempre più triste e preoccupata per il figlio Salvatore: Il Barbieri non le farà una buona impressione, perciò la donna chiederà ad Armando Ferraris di cercare qualche informazione sul ragazzo.

La Brancia di Montalto umilia la Barbieri

Le anticipazioni della fiction targata Rai1 rivelano che per i coniugi Conti ci saranno alcuni problemi. Infatti, Marta Guarnieri inizierà ad avere i primi malesseri legati alla gravidanza e forti fastidi al ventre.

il marito le consiglierà di assentarsi per qualche tempo dal lavoro, al fine di rimettersi in sesto.

Intanto a casa Guarnieri tutti cercano di incoraggiare Riccardo ad iniziare una relazione con Ludovica. La contessa Adelaide organizzerà una scampagnata con Flavia e la figlia, in cui verranno coinvolti sia l'ex della Cattaneo che il banchiere Umberto.

Ludovica inizierà a prendere di mira la cameriera Angela, poiché si mostrerà sempre più interessata a Riccardo. Cosimo deciderà di corteggiare Gabriella e, per attirare la sua attenzione, si offrirà di aiutare economicamente Salvatore nel progetto del bar.

Invece, per quanto riguarda le scommesse sui cavalli, Marcello riceverà aiuto e supporto da Roberta. Nel bel mezzo della settimana, il ragionier Luciano dovrà trattenersi al lavoro per qualche ora in più, poiché dovrà sistemare alcuni documenti. Silvia penserà immediatamente ad un tradimento, ma la serata finirà in maniera inaspettata per tutti.