Le attuali puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 stanno concedendo ampio spazio al grave problema di salute di Maria. Rimasta ferita nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena, la figlia di Emilia ha perso l'uso delle gambe, cadendo in depressione per la terribile notizia. La situazione non sembrerà destinata a migliorare nelle prossime settimane, sebbene Fernando Mesia cerchi in tutti i modi di stare vicino alla ex moglie. Ma quale sarà l'epilogo di questa triste vicenda? Davvero Maria sarà costretta a vivere per sempre in una sedia a rotelle?

Per sapere gli sviluppi del caso, è possibile dare uno sguardo alle trame spagnole che confermano nuove sorprese in questo intricato filone narrativo: proprio quando non sembreranno esserci più speranze, Maria potrà rialzarsi sulle proprie gambe.

Il Segreto anticipazioni spagnole: l'infermiera Dori tormenterà Maria

Secondo quanto riportano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, le terapie dell'infermiera Dori Vilches risulteranno dure e umilianti per Maria. La donna che dovrà occuparsi della terapia apparirà severa con la sua paziente, obbligandola anche a rialzarsi da sola quando cadrà dalla sedia a rotelle.

Il fatto porterà la Castaneda ad avere un rapporto molto difficile con Dori, al punto da non volere più saperne di lei. Maria deciderà quindi di licenziarla senza chiedere il parere di Fernando, ma solo all'ultimo momento cambierà idea. Sarà allora che Dori tenterà un nuovo metodo, ancora più doloroso con Maria, che comincerà a dare i suoi frutti. Maria, giorno dopo giorno, avrà l'impressione di riacquistare la sensibilità perduta agli arti! Attenzione, però, perché sarà questo soltanto l'inizio di ulteriori colpi di scena. La Vilches, infatti, paleserà il suo interesse sentimentale per Fernando, al punto da arrivare a tentare di uccidere Maria.

Trame Il Segreto spagnole: Maria riprende a camminare

Il lungo e intrigato filone narrativo legato alla malattia di Maria avrà un tragico epilogo nelle puntate spagnole de Il Segreto. Fernando interverrà quando Dori tenterà di uccidere la Castaneda e alla fine sarà proprio l'infermiera ad avere la peggio. Sarà solo allora che il Mesia mostrerà il suo vero volto, dimostrando di provare una vera fissazione contro la sua ex moglie. Dopo averla rapita, portandola con sé in un vecchio monastero, Fernando darà seguito al suo drammatico piano per liberarsi di Donna Francisca, Carmelo e Raimundo.

Installerà un ordigno che dovrà esplodere al momento dell'ingresso dei tre nemici. Ma Maria eviterà il peggio, anticipando i tempi dell'esplosione che coinvolgerà proprio il suo terribile ex marito. Di lui si perderanno le tracce, facendo pensare alla sua morte, mentre la figlia di Maria uscirà dal monastero sulle sue gambe, confermando la sua inattesa guarigione.