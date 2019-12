Nuovi ed appassionanti episodi attendono i fan de Il Segreto nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre prossimi, ricordando che la telenovela, ambientata a Puente Viejo, non andrà in onda nei giorni di Natale e Santo Stefano. Secondo quanto riportano le anticipazioni, Lola consiglierà a Prudencio di non concedere il prestito al misterioso cliente, ben sapendo che l'uomo è stato assoldato dalla Montenegro per rovinare l'Ortega. Raimundo e Irene, intanto, continueranno ad indagare su Fernando, mentre l'infermiera Dori si rivelerà molto dura nei confronti di Maria.

Antolina invece, ancora ricercata dalla Guardia Civile, riuscirà a mettersi in contatto con Isaac.

Dori si mostra severa e dura con Maria

Continuano gli intrighi e i colpi di scena anche nelle nuove puntate de Il Segreto che terranno compagnia ai telespettatori anche durante le festività natalizie. Secondo gli spoiler, Maria attraverserà un brutto periodo, soprattutto dopo l'arrivo a La Habana dell'infermiera Dori Vilches. La donna, infatti, si dimostrerà sin da subito molto severa con la Castaneda e la sottoporrà a delle terapie dolorosissime.

L'infermiera sembrerà non avere nessuna comprensione per Maria e, al contrario, sarà invece in sintonia con Fernando. Intanto, Onesimo farà ritorno dal suo breve viaggio in Germania, mentre Irene e Raimundo decideranno di mantenere segreti i loro incontri e continueranno ad indagare su Mesia, sicuri che l'uomo sia il responsabile anche della morte di Adela.

Il Segreto, spoiler: Antolina dà appuntamento ad Isaac in un luogo isolato

Se Raimundo e Irene cercheranno di smascherare Fernando, donna Francisca, invece, continuerà a volersi vendicare di Carmelo e Severo. Nonostante le promesse fatte al marito, infatti, la Montenegro continuerà a macchinare contro i suoi rivali. Intanto Mauricio si starà lentamente riprendendo dopo il ferimento e, proprio Francisca, chiederà al capomastro di non rivelare a nessuno che è stato il Sindaco a sparargli.

Isaac ed Elsa, invece, cominceranno a pensare al loro futuro insieme, ma qualcosa turberà nuovamente la loro serenità. Il carpentiere, infatti, riceverà un biglietto scritto da Antolina, la quale gli darà appuntamento presso un dirupo in un luogo isolato. Il Guerrero si presenterà all'appuntamento?

Per scoprire ulteriori novità riguardanti i protagonisti di Puente Viejo ed in particolare sul rapporto tra Maria e Dori, non resta che seguire i nuovi episodi in onda dal 23 al 27 dicembre prossimi su Canale 5, ricordando che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.