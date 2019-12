Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Il Segreto", giunto ormai al suo sesto anno di programmazione in Italia. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda su Canale 5 il 23, il 24 ed il 27 dicembre a partire dalle ore 16.10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi che Lola nutrirà sull'uomo misterioso a cui Prudencio dovrebbe consegnare del denaro, sulla convinzione di Raimundo che sia stato Fernando Media ad organizzare l'attentato in cui è morta accidentalmente Adela e sui maltrattamenti che Dori riserverà a Maria Castaneda.

I dubbi di Raimundo ed Irene

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che Lola verrà a sapere che dietro al misterioso individuo che ha chiesto dei soldi a Prudencio c'è Francisca Montenegro. Per questa ragione, la giovane consiglierà al suo amato di non recarsi all'appuntamento designato per lo scambio di denaro. Lola, infatti, non sarà più disposta a lasciarsi ricattare dalla Montenegro, avendo capito che Francisca vuole soltanto rovinare la vita a Prudencio, colpevole soltanto di non averla voluta aiutare tempo addietro a distruggere Severo Santacruz.

Nel frattempo, Onesimo ritornerà a Puento Viejo da Berlino, lasciando tutti a bocca aperta per la celerità del suo viaggio.

Raimundo mediterà a lungo su chi possa essere stato l'ideatore dell'attentato in cui è stata uccisa Adela, arrivando alla conclusione che il mandante possa essere Fernando Mesia. Convinto delle sue deduzioni, l'uomo ne parlerà con Irene Campuzano, che appoggerà appieno le sue convinzioni. Felici e piacevolmente sorpresi di pensarla allo stesso modo, i due decideranno di non rivelare a nessuno dei loro sospetti, in modo da riuscire ad indagare con tranquillità sulla questione e riuscire a trovare le prove necessario per dimostrare la colpevolezza di Fernando.

Dori maltratterà Maria

Dori si rivelerà essere un'infermiera crudele nei confronti di Maria, quando la sottoporrà a cure dolorosissime senza mostrare alcun segno di pietà nei suoi confronti.

Lo stesso comportamento però non avrà nei confronti di Fernando Mesia, con cui sembrerà invece mostrerà una certa sintonia. Nel frattempo, Mauricio inizierà a riprendersi dalla ferita causatagli dallo sparo di Carmelo, mentre Antolina lascerà una nota per Isaac, in cui lo inviterà a raggiungerla subito nei pressi di un dirupo abbandonato e poco frequentato. Francisca Montenegro elaborerà un misterioso piano per vendicarsi di Leal e chiederà a Mauricio di non rivelare a nessuno che è stato Carmelo a sparargli a bruciapelo.