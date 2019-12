Mancano poche ore a una nuova registrazione di Uomini e donne: nel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre in rete cominceranno a circolare le anticipazioni sulla puntata che il pubblico di Canale 5 potrà vedere soltanto dopo il 7 gennaio. Juan Luis Ciano, che sta vivendo un periodo di crisi con Gemma Galgani, si è esposto sui social network per far sapere di essere pronto a tutto pur di difendere i suoi sentimenti, proprio come fa un gladiatore.

Le parole di Juan sui social

Nel primo pomeriggio di oggi a Cinecittà avrà luogo una nuova attesissima registrazione di Uomini e Donne Over.

A circa dieci giorni di distanza dall'ultima registrazione, oggi le dame e i cavaliere si ritroveranno faccia a faccia per raccontare gli sviluppi delle loro frequentazioni. La curiosità di tutto il pubblico, però, è rivolta soprattutto a Gemma Galgani e alla sua turbolenta conoscenza con Juan Luis Ciano: i due si sono lasciati in malo modo prima delle vacanze di Natale, e tra poche ore si rivedranno in studio per provare a chiarire le loro incomprensioni.

Il napoletano di origini venezuelane, poco prima di recarsi a Roma per prendere parte alla trasmissione, ha usato i social network per lanciare un messaggio piuttosto esplicito circa le sue intenzioni.

Sul profilo Instagram del bel 57enne, infatti, è stato caricato un video nel quale lo si vede al mare e lo si sente pronunciare queste significative parole: "Mi sto godendo quest'attimo di libertà che tanto mi piace, mi dà energia". "Mi sento un gladiatore, devo scendere nell'arena con i leoni. Combatterò, sono una persona perbene che sa quello che vuole, almeno per quanto riguarda i sentimenti", ha concluso Juan.

Le nuove puntate dal 7 gennaio

La registrazione del Trono Over che avverrà tra poche ore è tanto attesa dai fan di Uomini e Donne: non si sa, infatti, cosa sia accaduto tra Gemma e Juan Luis dopo la lite che hanno avuto una decina di giorni fa in studio. Chi ha seguito la trasmissione ricorderà che la Galgani si è disperata nel backstage dopo che Ciano le ha detto di non essere la persona giusta per lei.

Oggi, a distanza di pochi giorni da quel momento, i due si ritroveranno faccia a faccia davanti alle telecamere e, stando a quello che ha dichiarato l'uomo su Instagram, potrebbero esserci dei risvolti interessanti nella loro frequentazione. Le puntate che saranno registrate il 27 e il 28 dicembre andranno in onda su Canale 5 a partire da martedì 7 gennaio: questo pomeriggio sarà il turno dei "senior", mentre domani toccherà a Giulio, Carlo e Sara portare avanti i loro percorsi alla ricerca dell'anima gemella (in rete, si vocifera che Raselli sia vicinissimo alla scelta definitiva tra Giovanna e Giulia).