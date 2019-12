Sono infondate le voci che volevano Stefano De Martino vicino al cast del prossimo Festival di Sanremo: a smentire tutto è stato il diretto interessato nel corso dell'intervista che ha rilasciato al Fatto Quotidiano. Lo showman napoletano ha ammesso che, per il momento, non si sente pronto ad un palco importante come quello dell'Ariston: il suo obiettivo attualmente è quello di portare avanti la carriera nel mondo dello spettacolo, puntando sempre meno sul Gossip.

'A Sanremo se sbagli sei morto'

Il marito di Belen Rodriguez non avrà un ruolo nel prossimo Festival di Sanremo, De Martino smentisce i settimanali di gossip che hanno ipotizzato la sua partecipazione alla kermesse di Rai 1 (in particolare a "L'altro Festival" che invece è stato affidato a Nicola Savino).

Nella chiacchierata con il Fatto Quotidiano, De Martino ha commentato in modo deciso il rumor sul suo possibile arrivo sul palco dell'Ariston: "Sanremo? Neanche per tutto l'oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata". Il pensiero di Stefano a riguardo, però, potrebbe cambiare con il passare del tempo: il ragazzo sostiene che, in questo momento della sua vita, non sarebbe all'altezza di una manifestazione di questa portata, però in futuro chissà. "Per come sono ora, dovrei affidarmi solo al c..., e ne ho già avuto tanto nella mia vita", ha scherzato l'ex ballerino.

Il rapporto con il gossip: 'Prima lo subivo, ora ci dormo su'

Oltre ad aver smentito la sua partecipazione al Festival di Sanremo e ad aver speso belle parole per Maria De Filippi e l'opportunità che gli ha dato con Amici nel lontano 2009, Stefano De Martino ha commentato la grande attenzione che c'è da molto tempo sulla sua vita sentimentale. In merito al gossip, del quale è protagonista assoluto da circa 10 anni, il napoletano ha detto: "Prima erano cavoli, lo subivo. Quelle vicende inglobavano il resto.

Ero ovunque e la situazione è peggiorata soprattutto dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio. Adesso invece ci dormo su". Il marito di Belen Rodriguez, infatti, sostiene che chi basa la propria carriera sulle chiacchiere, viene dimenticato in fretta dal pubblico, per questo lui oggi sta provando a far parlare di sé per i programmi che conduce in Rai piuttosto che per la sua vita sentimentale. L'ascesa dell'ex ballerino nel mondo dello spettacolo sembra inarrestabile: si è da poco conclusa, infatti, un'edizione di grande successo di "Stasera tutto è possibile", mentre all'inizio del 2020 dovrebbe tornare alla guida di "Made in Sud", lo show comico che condivide con Fatima Trotta.