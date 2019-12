Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania, prospettano interessanti curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 8 a venerdì 14 dicembre, Henry non riuscirà ad accettare le richieste di Denise e chiederà alla donna di essere più tollerante nei suoi confronti. Frattanto Solveig rimarrà assai meravigliata e colpita dalle parole di Ragnar. Più tardi la ragazza finirà per ubriacarsi e sarà aiutata da Sigurdson, con il quale sarà piuttosto riconoscente.

Jessica eredita un prezioso orologio

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dall'8 al 14 dicembre, Eva sarà convinta di voler recuperare il suo matrimonio e chiederà a suo marito Robert di seguire una terapia di coppia quanto prima. Più tardi Jessica scoprirà improvvisamente di aver ereditato un antico e particolare orologio "a cucù" da un suo parente. La donna sarà ignara del reale valore dell'antico oggetto, così lo regalerà a Paul, ma si pentirà presto della sua azione alquanto impulsiva.

Ragnar mente a Tina

Robert accetterà di partecipare ad una terapia di coppia per cercare di ricucire il rapporto con sua moglie Eva, ma darà una precisa condizione alla donna: se la terapia non dovesse funzionare, allora lui chiederà immediatamente il divorzio. Nel frattempo Ragnar dovrà mentire a Tina, affinché la donna abbia fiducia in lui. Successivamente, l'uomo si preparerà per il suo viaggio in Islanda. In seguito, Tina prenderà una decisione inaspettata, poiché non vorrà stare lontana dal suo uomo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tuttavia, Denise continuerà a sostenere Henry, ma Joshua non sarà d'accordo e rimarrà parecchio deluso dalla decisione della donna. Nel contempo Paul rovinerà inavvertitamente l'orologio regalatogli da Jessica, così Bela si offrirà di ripararlo e farà una particolare scoperta.

Natascha ottiene il ruolo

Ragnar e Tina saranno notevolmente felici e sereni insieme, poco dopo la donna scoprirà che il suo fidanzato in realtà le ha mentito. La Kessler avrà il forte sospetto che Ragnar l'abbia tradita con Solveig.

Nel frattempo Natascha sarà parecchio soddisfatta e felice per aver ottenuto il ruolo tanto atteso. Più tardi la donna riceverà il copione della commedia e rimarrà assai delusa, poiché si renderà conto che l'opera teatrale è di basso livello. In seguito, Paul verrà informato da Romy della scoperta di Bela. Frattanto anche Jessica scoprirà il reale valore dell'orologio e pretenderà immediatamente di riavere l'oggetto indietro. Successivamente, Paul non accetterà di restituire l'orologio oramai regalatogli, poiché dirà di voler investire il denaro per il futuro di Luna.

Denise affronta Christoph

Ragnar scomparirà improvvisamente, così Tina sarà certa di essere stata tradita. Tuttavia, la donna si preoccuperà seriamente quando si renderà conto che il suo fidanzato non è tornato a casa a dormire, così andrà a cercarlo. Frattanto Robert ed Eva andranno alla prima seduta della terapia di coppia, ma la nuova esperienza sarà disastrosa. In seguito, Denise sorprenderà Christoph in compagnia del terapeuta della coppia e inizierà ad avere dei forti sospetti sull'ambigua situazione.

Più tardi Jessica scoprirà che Paul ha acquistato una nuova bicicletta da corsa e avrà il dubbio che l'uomo stia spendendo la sua eredità con oggetti futili, così sarà parecchio turbata dal comportamento del giovane Lindbergh. Successivamente, Denise scoprirà che suo padre ha corrotto il terapeuta di Robert ed Eva per fare in modo di distruggere il loro matrimonio. Così la ragazza andrà subito ad affrontare Christoph, ma l'uomo la pregherà di tacere sulla vicenda. Mentre Ragnar e Tina decideranno di sposarsi, Natascha rifiuterà il ruolo per la commedia e verrà cacciata dall'agenzia.

Infine, Jessica riceverà un cliente invece di occuparsi di Luna, scatenando così l'ira di Paul.