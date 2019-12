Dopo la prima edizione di successo andata in onda lo scorso maggio, torna su Canale 5 All Together Now, il music game condotto da Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax. Gli aspiranti cantanti, come di consuetudine, verranno giudicati dal temibile "muro" composto da ben 100 giurati.

All Together Now, anticipazioni: Iva Zanicchi ospite della prima puntata

Michelle Hunziker, dopo la breve esperienza con Amici Celebrities, torna su Canale 5 con la seconda edizione di All Together Now. Come è già accaduto nella prima, sarà affiancata da J-Ax, che sarà anche il rappresentante del "muro" di 100 giudici, pronti a dare il proprio giudizio sugli aspiranti cantanti in gara.

Ebbene sì, la formula del programma non cambia: in ogni puntata 12 concorrenti, divisi in due manche, si sfideranno a suon di musica per conquistare il cuore della giuria. I primi due classificati di ogni manche passeranno alla semifinale, mentre i terzi si sfideranno tra di loro e solo una riuscirà ad accedere al prossimo step, insieme agli altri quattro. Chi riceverà 100 punti avrà il diritto di passare direttamente in semifinale.

Tanti i nomi confermati nella giuria, come quello di Fernando Proce, Silvia Mezzanotte e Mietta.

Iva Zanicchi tra gli ospiti speciali di stasera. L'appuntamento è per le 21:40 su Canale 5.