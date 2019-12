Gli spoiler della nota soap opera 'Un posto al sole' ambientata a Napoli riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre, Patrizio sarà notevolmente preoccupato per le scelte di suo fratello Diego. Nel frattempo, Andrea tornerà da Londra e porterà un segreto che vorrà confidare il prima possibile ad Arianna. In seguito Otello e Teresa avranno una nuova discussione, mentre Serena sarà felicissima di avviare il suo Bed & Breakfast, così comincerà a pensare alle foto da inserire nel sito web.

Marina in difficoltà

Nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre, Patrizio inizierà ad essere molto più comprensivo nei confronti di Diego, mentre Marina si troverà ancora in serie difficoltà. Nel frattempo, Raffaele sarà ormai convinto che i suoi figli gli stiano nascondendo qualcosa. Andrea avrà modo di confidarsi con Arianna riguardo ai suoi piani per il futuro, ma la donna non sarà molto d'accordo. Intanto Silvia e Michele cercheranno di stabilire un rapporto sereno con Otello, il quale penserà di avviare una collaborazione proficua con i due. Successivamente Roberto e Filippo coinvolgeranno Serena in una sfida speciale riguardante la fotografia.

Angela aiuta Clara

Angela cercherà di mettere alle strette Alberto, poi la donna vorrà aiutare Clara a rivelare il suo segreto a chi di dovere. Nel frattempo Patrizio dovrà ormai decidere se confessare a suo padre la verità, tradendo il patto con il fratello. Più tardi Alberto inizierà a temere sempre di più per le conseguenze delle sue azioni, mentre Angela cercherà di convincere Clara a denunciare l'uomo. Nel frattempo, arriverà il giorno del processo di Diego: quest'ultimo vorrà lasciarsi tutta la vicenda alle spalle e continuare serenamente la sua vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il giovane Giordano avrà modo di avere un incontro improvviso e alquanto imprevisto. Successivamente Serena sarà molto tesa per l'avviamento della sua nuova attività, poiché i primi giorni non riceverà alcuna prenotazione.

Diego incontra Irene

Diego incontrerà improvvisamente Irene, la madre del ragazzo ucciso anni fa davanti a Rita. L'uomo sarà molto turbato dall'inatteso incontro nel giorno dell'udienza per il patteggiamento della sua pena. Nel frattempo, Michele e Silvia saranno parecchio sconvolti e impressionati dall'atteggiamento di Otello, così chiederanno aiuto a Guido per farlo riprendere al meglio.

Mentre Alberto avrà incessantemente una condotta alquanto arrogante e sfacciata, Clara sarà molto angosciata per la situazione e dovrà ormai decidere se denunciare l'uomo alla polizia oppure tacere per sempre sulla brutta vicenda.