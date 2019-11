Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse sorprese per i telespettatori di Rete 4.

Nelle puntate che andranno in onda da domenica 1 a sabato 7 dicembre, Denise sarà notevolmente angosciata per le condizioni di Annabelle, così Henry cercherà di farla svagare. In seguito il veterinario coglierà Annabelle in una situazione alquanto pregiudizievole e scoprirà il suo imbroglio. Nel frattempo Valentina sarà assai sconvolta quando scoprirà che Robert ha umiliato Eva, poi la ragazza chiederà a suo padre di salvare la sua famiglia a tutti i costi.

Michael vuole sabotare Natascha

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dall'1 al 7 dicembre, André sarà preso di mira dalla sfortuna e contagerà anche Bela, poi l'uomo continuerà a pensare al piano contro Ragnar.

Nel frattempo Annabelle riuscirà a convincere Henry a non confessare la verità sulla sua cecità a Denise. Annabelle, infatti, sarà convinta che finché la ragazza si sentirà in colpa, starà anche lontana da Joshua.

Successivamente Michael cercherà di sabotare Natascha, ma quest'ultima non si lascerà demordere.

Annabelle, intanto, fingerà di voler chiarire con Denise. Quest'ultima penserà di dover ringraziare il suo fidanzato. Poi Alfons scoprirà l'imbroglio di André e lo rivelerà subito a Tina.

Denise felice con Henry

Ragnar riceverà una brutta notizia, la sua azienda infatti rischierà di andare in bancarotta. Così l'uomo assai angosciato, contatterà un influente esponente di un certo ente ambientale. Nel frattempo Bela sarà parecchio turbato, poiché non riuscirà ad avvicinarsi a Romy. Intanto Denise sarà molto felice insieme a Henry e sarà spinta da sua sorella a chiudere ogni rapporto con Joshua.

Poi Annabelle andrà a consolare subito il suo ex fidanzato.

Più tardi Romy scoprirà che Bela si è innamorato di lei, ma non dirà nulla a Paul per evitare una possibile gelosia. In seguito la donna riceverà una lettera d'amore da parte del suo corteggiatore e rimarrà piacevolmente colpita.

Eva torna in Germania

Christoph e Robert scopriranno che Eva è tornata in Germania, perciò saranno in trepida attesa di un qualsiasi "segno" da parte della donna. Dopo Denise si renderà conto che Christoph e Henry le stanno mentendo su qualcosa, così cercherà di far confessare il suo fidanzato.

Per tale ragione l'uomo distruggerà tutti i documenti compromettenti, ma verrà colto in flagrante. Frattanto Ragnar penserà di amoreggiare con Solveig per cercare di ricavare delle sovvenzioni statali.

Tina si renderà conto della strana situazione e sarà sempre più preoccupata. Successivamente Romy confesserà a Bela di non contraccambiare i suoi sentimenti, ma farà degli apprezzamenti riguardo alla lettera e consiglierà all'uomo di iniziare a scrivere testi di canzoni.

Intanto Eva cercherà di avere un confronto con Robert e farà preoccupare Christoph.

Infine Denise sarà convinta da Annabelle a sposare Henry e fisserà il matrimonio dopo tre settimane.