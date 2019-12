Martedì 3 dicembre, verrà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata de "I Medici 3", la serie televisiva composta da otto episodi suddivisi in quattro serate e ambientata nella Firenze del Rinascimento. Le anticipazioni relative alla puntata del 3 dicembre sono ricche di novità e colpi di scena che intratterranno i telespettatori amanti della storia. In particolare, il rischio di Lorenzo di perdere la vita per ottenere la pace, l'ansia di Clarice per il marito e la rivelazione di Lucrezia alla nuora.

L'appuntamento con la serie televisiva è a partire dalle 21:25 su Rai 1. È possibile rivedere gli episodi de "I Medici 3" in streaming su Ray Play o in televisione su Rai Premium. Dal giorno successivo alla messa in onda, gli episodi saranno caricati nella scheda ufficiale della Serie TV. Il servizio è completamente gratuito e richiede soltanto un'iscrizione che attesti la maggiore età di chi voglia usufruirne. La piattaforma, inoltre, è disponibile su smart TV abilitate, tablet, smartphone e computer e gli episodi potranno essere visti fino a gennaio 2020.

Lorenzo a Napoli per tentare un accordo di pace con il re

Nella puntata de "I Medici" di martedì 3 dicembre, divisa in due episodi dai titoli "Fiducia" e "Innocenti", Lorenzo raggiunge Napoli per incontrare il re Ferrante d'Aragona: l'intento del Magnifico è quello di trovare un accordo al fine di troncare gli attacchi a Firenze. Ma la renitenza del re spinge successivamente Lorenzo ad appoggiarsi ad Ippolita Sforza, alla quale è legata da un rapporto di amicizia: l'aiuto di quest'ultima potrebbe rivelarsi alquanto prezioso.

Firenze, è, infatti, assediata dalle truppe del Regno e ciò potrebbe mettere a repentaglio tutte le strutture della famiglia Medici. Intanto, Clarice Orsini fa ritorno a Firenze dopo essere stata all'estero: la donna, non trovando il marito, teme che quest'ultimo abbia abbandonato lei e il suo popolo. Non sa che, invece, il marito sta lottando con tutte le sue forze per il ritiro delle truppe, mettendo a rischio la sua vita.

La rivelazione di Lucrezia a Clarice

Nel secondo episodio, il Magnifico propone al Pontefice di siglare un trattato di pace, ma Riario fa di tutto, affinché ciò non avvenga.

Quest'ultimo riesce ad assediare la città di Ferrara e far tornare Lorenzo in guerra. Nel frattempo, Lucrezia avverte che la sua morte è vicina. La donna racconta alla nuora tutta la verità sui raggiri grazie ai quali è riuscita ad avere finanziamenti alla politica del figlio. Lorenzo, stanco di lottare contro il Pontefice, propone al figlio di intraprendere la carriera ecclesiastica allo scopo di ottenere i favori della Curia Romana. Giocandosi l'ultima carta, il Magnifico riesce a siglare la pace di Bagnolo divenendo un personaggio illustre all'interno della politica italiana.